Украина поспешила — и Путину подсобила

УЕФА всё же отреагировал на скандальную форму сборной Украины по футболу. Как это принято у европейских чиновников, реакция оказалась половинчатой, такой, чтобы вроде как и сделали что-то, но не особо. С футболок сборной исчезнет фраза «Слава Украине!», но фантомные боли в лице контуров карты республики с Крымом останутся.

Буквально через час украинские власти ввели запрет на въезд иностранцам, привитым «Спутником V». О том, является ли это ответной мерой, не говорится, но и в простое совпадение тоже не шибко верится. Официальным поводом для такой меры стало то, что отечественная вакцина не внесена в перечень Всемирной организации здравоохранения.

Впрочем, если такой шаг действительно является ответом, то украинские власти сыграли на руку властям российским. Дело всё в том, что да, конечно, отечественная оппозиция с самого анонса «Спутника» относилась к нему, мягко говоря, скептически. Чего стоит один лишь Максим Кац, который сначала детище центра им. Гамалеи именовал не иначе как «путинским компотом». Однако уже месяц спустя ушлый директор фонда «Городские проекты», и неплохой покерный игрок в прошлом, пасанул и радостно привился всё тем же «компотом», не забыв, разумеется, оповестить об этом всех подписчиков своего Twitter. Ну да не он один, справедливости ради, тогда же схожими пируэтами отметился дежурный поэт и регулярный оппозиционер Лев Рубинштейн. Причём возрастной Лев Семёнович привился в рамках тогда ещё испытаний и, по собственному признанию в Facebook, точно получил дозу вакцины, а не плацебо, т. к. «делали вполне надёжные люди». Как говорится, и эти люди запрещают нам ковыряться в носу. В общем, как метко и едко шутили тогда некоторые Telegram-каналы, складывалось впечатление, что все оппозиционные деятели так рьяно презирали «Спутник», дабы потом первыми привиться без очередей из доверчивых подписчиков.

И вот на этом фоне, а также на фоне недавнего отъезда Дмитрия Гудкова, решение украинской стороны откровенно выгодно российским властям, ведь фактически оно отрезает ближайший путь побега для всех оппозиционеров, которые почти поголовно привиты именно «Спутником». Собственно, и сам Гудков, чуть замешкавшись, уже бы и не смог рейтингово «бежать» из страны.

До сегодняшнего дня весь этот раздутый истерикой отечественных политиков модный скандал с формой Украины выглядел как безусловная моральная победа Незалежной. Но поспешные и недальновидные ответные действия в очередной раз превратили «перемогу» в «зраду».