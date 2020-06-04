Захарова: у России нет уточняющей информации о разрыве отношений США и ВОЗ

https://static.news.ru/photo/823dee3c-a66e-11ea-b5e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Москва не располагает разъяснениями от американской стороны в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о разрыве сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По её словам, дипломаты обратили внимание на заявление главы Белого дома. Однако она указала на то, что оно было «сделано не вовремя».

Американская сторона не предоставила уточняющих комментариев в связи с заявлением своего президента. По имеющейся информации, в секретариат ВОЗ в Женеве никаких дополнительных сообщений из Вашингтона на данный момент также не поступало, — цитирует Захарову ТАСС.

Она отметила, что шаги, подобные тем, которые делают США, подрывают работоспособность ВОЗ и отвлекают внимание от «актуальных приоритетов». Представитель МИД заверила, что российская сторона продолжит следить за развитием ситуации.

Она также выразила надежду, что в США «возобладает здравый смысл» и страна восстановит отношения с международной организацией, писал NEWS.ru.

Ранее Трамп обвинил руководство ВОЗ в нежелании «провести требуемые реформы» и разорвал отношения с ней, пообещав перенаправить пожертвования «на срочные нужды здравоохранения по всему миру».