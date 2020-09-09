Туск: семью Тихановской нужно выдвинуть на Нобелевскую премию мира

https://static.news.ru/photo/6d33fa2e-f29d-11ea-867a-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/donaldtuskEPP

Лидер крупнейшей наднациональной партии ЕС — консервативной Европейской народной партии — Дональд Туск считает, что Сергея и Светлану Тихановских необходимо выдвинуть на Нобелевскую премию мира.

Своё предложение Туск опубликовал в Twitter.

Я верю, это будет сильный сигнал, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и её мужа Сергея Тихановского, который ещё в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, — написал он.

По мнению политика, таким образом можно отдать дань уважения всем белорусам, которые принимали участие в «самом мирном движении за многие годы».

âI believe it will be a strong signal if the EU nominates Svetlana Tikhanovskaya and her husband Sergei, who is still in prison, for the Nobel Peace Prize, to pay tribute to all Belarusians engaged in this most peaceful movement in yearsâ. — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) September 9, 2020

Как писал NEWS.ru, ранее Туск рассказал, что в 2014 году президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал европейским лидерам создать белорусско-украинский союз, чтобы остановить Россию.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Выборы не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти.