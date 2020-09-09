16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Туск: семью Тихановской нужно выдвинуть на Нобелевскую премию мира

15:57, 09 сентября 2020 57
Фото: twitter.com/donaldtuskEPP

Лидер крупнейшей наднациональной партии ЕС — консервативной Европейской народной партии — Дональд Туск считает, что Сергея и Светлану Тихановских необходимо выдвинуть на Нобелевскую премию мира.

Своё предложение Туск опубликовал в Twitter.

Я верю, это будет сильный сигнал, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и её мужа Сергея Тихановского, который ещё в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, — написал он.

По мнению политика, таким образом можно отдать дань уважения всем белорусам, которые принимали участие в «самом мирном движении за многие годы».

Как писал NEWS.ru, ранее Туск рассказал, что в 2014 году президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал европейским лидерам создать белорусско-украинский союз, чтобы остановить Россию.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Выборы не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео