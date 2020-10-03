Туризм — направление политическое

Правильно говорят, что отдохнувший человек — довольный человек. Недаром у нас многие годы старались проводить выборы именно в сентябре, когда большинство россиян находились ещё в состоянии постотпускной или дачной эйфории. Правда, тучные годы приучили, в первую очередь жителей столичных городов, считать ту же Анталью всероссийской здравницей. Но как показывала беспристрастная статистика, кто-то отдыхал в странах с мягким и тёплым климатом по три-четыре раза в году. А вот столь милый сердцу Владислава Суркова глубинный народ, на котором, мол, всё в стране и держится, дай бог, коротал лето на своих шести сотках с яблоньками и малинкой.

И первоначально провозглашённое импортозамещение никакого влияния на турпотоки не оказывало, несмотря даже на то, что Крым вернулся в родную гавань. Но вот грянула пандемия. И как говорится: не было счастья, да несчастье помогло. Границы оказались закрыты, да и из-за ослабления рубля стал строиться так называемый серебряный занавес недоступности заграничных курортов. Не путать с железным.

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И вот тут-то кабинет Михаила Мишустина сделал разумный ход. Несмотря на возросший дефицит государственного бюджета, было принято соломоново решение — субсидировать туризм. Но только внутренний и оплаченный по карте системы «МИР». И сейчас это решение продлено почти до конца января 2021 года, то есть фактически государственная благодать распространяется на рождественские каникулы. Более того, благо это ещё и расширено. И теперь на субсидию могут претендовать туристы, отправляющиеся только на два дня и две ночи в Ярославль или Ростов Великий. А если путешествие предстоит многодневное, что получить на родную российскую карточку можно будет аж до 20 тысяч. Раньше максимальная субсидия доходила до 15 тысяч.

Такая поддержка, встряхнувшая внутренний туризм, как раз и касается не только тех, кто теперь вынужден предпочесть курорты Краснодарского края берегу турецкому, но и в первую очередь тех, кто вообще не склонен был к перемещениям по российским просторам. Специалисты отмечают, что свою роль сыграла не только неожиданная господдержка, но и энергетика нового руководства Ростуризма, сумевшего перестроить свою работу с акцентом на внутренний туризм.

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Иными словами, в исторический период, когда профсоюзные путёвки ушли в далёкое прошлое, новое правительство умело вторглось в заброшенную было сферу, отданную ещё не так давно на полный откуп международным туристическим гигантам, транснациональным компаниям. Словом, найден подход в стиле реального импортозамещения, да ещё и с акцентом на развитие национальной платёжной системы.

И сам факт продления туристического кешбэка свидетельствует, что эксперимент признан успешным. Действительно, отдых — серьёзный фактор, влияющий на психологическую атмосферу в стране и на важнейший критерий удовлетворения жизнью населения. Впрочем, ясно, что пандемия когда-нибудь закончится, границы откроются. И тогда окончательно результаты нынешнего правительственного манёвра станут очевидными — научили ли системными субсидиями наших туристов Родину любить.