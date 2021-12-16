Турецкий политолог рассказал о роли России в примирении Еревана и Анкары

Россия помогла уговорить Армению сесть за стол переговоров с Турцией, заявил профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал. По его мнению, Москва также убедила Ереван проявить благоразумие и осторожность в отношениях с Анкарой, пишет Lenta.ru.

Мне кажется, что мы находимся на заре новой эры в отношениях между Арменией и Турцией, а также между Арменией и Азербайджаном, — признался Унал.

По его мнению, это может стать толчком для развития торгово-экономических отношений между Арменией, Грузией и Азербайджаном, а также между Россией, Ираном и Турцией.

На данный момент между Турцией и Арменией нет дипломатических отношений, а граница закрыта с 1993 года. Сложные отношения между странами объясняются рядом обстоятельств, в частности тем, что Анкара поддерживает позицию Баку по карабахской проблеме.

Ранее Хасан Унал заявил, что армянские диаспоры в различных зарубежных странах, например Франции или США, будут всячески препятствовать примирению Армении и Турции. По его мнению, недовольство диаспор является единственным фактором, который может препятствовать нормализации отношений между двумя странами.