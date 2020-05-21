Постепенный выход пандемии на так называемое плато сопровождается всё более очевидным возвращением на первый план ещё недавно абсолютной темы № 1 — голосования по поправкам к Конституции РФ. Всё чаще мелькают утечки о возможных датах плебисцита. Народные артисты вкрадчивыми голосами с экранов миллионов телевизоров призывают поддержать ту или иную конституционную новеллу. Правда, с актёрами время от времени возникают проблемы. То Владимира Машкова, превратившегося в агитатора, обвинят, что сам он, на словах горячий патриот, имеет виллу в Майями, а дочка его постоянно живёт в США. Досталось и Сергею Безрукову, демонстрацию которым хорошо проплаченной любви к поправке о месте и роли русского языка с ходу принялись пародировать. Дошло до того, что сам актёр публично высказал нечто критическое в адрес грядущей процедуры.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Не исключено, что поэтому и появилась информация о том, что вскоре нелёгкая ноша конституционного разъяснения будет возложена на крепкие плечи мультипликационных богатырей, с которыми уж точно никаких личностных проблем не будет. Разные источники утверждают, что Илья, Добрыня и Алёша будут переозвучены. При этом сами социальные ролики скомпонуют из отрывков самого «богатырского» сериала. Недаром, видимо, в одной из серий героического мультипликационного эпоса сами защитники земли русской горевали, что всех врагов уже перебили. Теперь им нашли глобальную миссию по привлечению к плебисциту их широкой киноаудитории. Единственным нововведением, как утверждают, станет новая роль князя, который уже, дескать, не будет выглядеть в новых просветительских сюжетах наивным и напыщенным себялюбцем. Власть надо уважать. Особенно накануне важного политического события, определяющего жизнь страны на десятилетия вперёд. В такую даль богатыри обычно и заглядывают из-под руки.

melnitsa.com

Между тем всегда отмечалось, что лучшая и ходовая русская реклама, особенно агитационная, всегда с некоторым приколом. Достаточно вспомнить февраль 2018-го, разгар президентской кампании, когда неожиданно в Интернете появились провокационные вирусные ролики, авторство которых так и не было до конца открыто. Вспомним, как беременная, практически на сносях, женщина садится в такси, торопит водителя. И когда у зрителей не остаётся никакого сомнения в том, что будущая мать торопится в роддом, машина тормозит перед избирательным участком, и героиня успевает опустить бюллетень в урну за секунду до закрытия. Ясно, что тогда сверхзадачей было стимулирование максимальной явки.

В ещё более нашумевшем сюжете благопристойный отец семейства, не считавший нужным участвовать в голосовании, вдруг обнаруживает у себя на кухне странноватого молодого человека, который оказывается «геем на передержке». Так распорядилась, дескать, новая власть, избранная без участия героя. К слову, оборот «гей на передержке» стал надолго ходовым мемом.

Естественно, что такие «прорывные» сюжеты вне всякой политкорректности разошлись по просторам Интернета. И хотя они так и остались анонимными, все понимали, на «чью мельницу они льют воду».

Пока информация о привлечении к агитации богатырей земли русской также официально не подтверждается. Но отчего-то кажется, что им всё-таки понравятся некоторые конституционные поправки, например, о пенсионных надбавках или о медицинском обслуживании. Ничто человеческое нашим былинным героям не чуждо.