Американский лидер назвал встречу «очень хорошей» и рассказал, что стороны обсудили торговлю, Иран и Северную Корею, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, контроль над ядерными вооружениями и вмешательства в выборы. Также Трамп выразил надежду, что диалог продолжится в ближайшее время.

Just had a very good meeting with Foreign Minister Sergey Lavrov and representatives of Russia. Discussed many items including Trade, Iran, North Korea, INF Treaty, Nuclear Arms Control, and Election Meddling. Look forward to continuing our dialogue in the near future! pic.twitter.com/tHecH9a9ck