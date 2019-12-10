Фото: Sarah Silbiger/ZUMAPRESS.com

Президент США Дональд Трамп поделился со своими подписчиками в Twitter впечатлениями от беседы с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Американский лидер назвал встречу «очень хорошей» и рассказал, что стороны обсудили торговлю, Иран и Северную Корею, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, контроль над ядерными вооружениями и вмешательства в выборы. Также Трамп выразил надежду, что диалог продолжится в ближайшее время.

Как писал NEWS.ru ранее, глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом прошла в атмосфере взаимопонимания.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях