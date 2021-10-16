Терешкову потребовали привлечь к ответственности за её слова в Госдуме

Депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова должна быть привлечена к ответственности за превышение закона и нарушение Конституции РФ, считают в в московском отделении КПРФ. По мнению политиков, её нарушение заключается в том, что она открыла первое заседание нового парламента, хотя сделать это должен был старейший депутат — 85-летний Владимир Ресин. Об этом пишет URA.RU.

Первое заседание избранного парламента положено открывать старейшему по возрасту депутату. Казалось бы, Владимир Ресин должен был это сделать. Однако соответствующая миссия была доверена Валентине Терешковой, — сообщили в московском отделении КПРФ.

По словам коммунистов, власть таким образом «отблагодарила» первую женщину-космонавта за поддержку изменений в Конституцию в марте 2020 года.

Ранее на открытии сессии Государственной думы VIII созыва случился конфуз. Депутат Валентина Терешкова забыла выключить свой микрофон, и её короткая перепалка с коллегой Светланой Савицкой стала достоянием общественности.

Во время небольшого перерыва Терешкова обратилась к Савицкой с вопросом: «Где поклонник ваш?» Та удивилась и уточнила: «Какой?» «Жириновский!» — ответила ей депутат. На что Савицкая отрезала: «Это ваш поклонник».