Тегеран: у США появился шанс исправить прошлые ошибки

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Президент Ирана Хасан Рухани после заявления представителя Демократической партии Джо Байдена о победе на президентских выборах в США заявил, что у Белого дома появился шанс исправить ошибки прошлого.

Теперь у будущего правительства США появилась возможность исправить прошлые ошибки, вернуться к уважению международных правил, к международным обязательствам, — цитирует иранского политика его пресс-служба.

Рухани отметил, что «ошибочная политика» нынешнего руководителя США Дональда Трампа не только вызвала осуждение всего мирового сообщества, против неё выступали и граждане Штатов. Не упоминания ядерную сделку представитель Тегерана добавил, что Исламская Республика Иран выполняет свои обязательства при таком же поведении других сторон, так как «конструктивный диалог взаимодействие» является стратегией ИРИ.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к кандидату на пост главы США Джо Байдену, который объявил о своей победе на выборах. Он поздравил политика с новой должностью. Лидер Незалежной отметил, что Киев и Вашингтон всегда сотрудничали в вопросах торговли, безопасности, инвестиций, борьбы с коррупцией и демократии. Также он поздравил Камалу Харрис, которая в команде Байдена займёт место вице-президента.

Выборы лидера состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. Нынешний руководитель США Дональд Трамп обвинил своего оппонента в махинациях и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых регионов. В частности, он хочет нового подсчёта голосов в Пенсильвании, 20 выборщиков от которой могут обеспечить ему итоговый успех.

Ранее NEWS.ru сообщал, что объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден, возможно, будет менее враждебно настроен по отношению к России. Такое предположение сделал бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк. По его словам, есть «большая вероятность» того, что потенциальный глава государства от демократов окажется достаточно лояльным, пытаясь достичь каких-то внешнеполитических успехов.