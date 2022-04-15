Театр абсурда: в МИД оценили кампанию по исключению России из СПЧ ООН

Театром абсурда назвал кампанию Вашингтона по исключению России из Совета ООН по правам человека заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин. По его словам США сами неоднократно нарушали основы гуманитарного права и сами не соответствуют критериям членства в совете.

США, которые позиционируют себя в качестве локомотива демократии и прав человека, на самом деле не соответствуют даже формальным критериям членства в Совете ООН по правам человека, — заявил дипломат в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что США ратифицировали только пять из 12 международных правозащитных конвенций. Например, Вашингтон до сих пор не присоединился к Конвенции по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин — несмотря на декларируемое гендерное равенство страны. Также среди документов, которые не поддержали Штаты, — Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Конвенция о правах ребёнка, Конвенция о правах инвалидов. По словам Вершинина, это далеко не полный список, а лишь базовые договоры.

Он также напомнил, что за последние 20 лет Вашингтон неоднократно «выступал агрессором, развязывая по своему усмотрению войны во всех регионах мира».

И вот, государство с таким «послужным списком» в правозащитной сфере берётся судить, кто из членов Совета ООН по правам человека достоин оставаться в этом органе? Театр абсурда — по-другому эту ситуацию трудно назвать, — резюмировал замминистра.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла западную резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. За инициативу выступили 93 государства, против — 24, а воздержались от голосования ещё 53 страны. Впервые предложение о приостановке членства России в СПЧ ООН выдвинули США, обвинив Москву в «нарушении мирового порядка».

В результате РФ заявила о досрочном прекращении полномочий в СПЧ ООН.