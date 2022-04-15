Театр абсурда: в МИД оценили кампанию по исключению России из СПЧ ООН
Замглавы МИД Вершинин: кампания США по исключению РФ из СПЧ ООН явила собой театр абсурда
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
06:34, 16 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Театром абсурда назвал кампанию Вашингтона по исключению России из Совета ООН по правам человека заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин. По его словам США сами неоднократно нарушали основы гуманитарного права и сами не соответствуют критериям членства в совете.
США, которые позиционируют себя в качестве локомотива демократии и прав человека, на самом деле не соответствуют даже формальным критериям членства в Совете ООН по правам человека, — заявил дипломат в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что США ратифицировали только пять из 12 международных правозащитных конвенций. Например, Вашингтон до сих пор не присоединился к Конвенции по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин — несмотря на декларируемое гендерное равенство страны. Также среди документов, которые не поддержали Штаты, — Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Конвенция о правах ребёнка, Конвенция о правах инвалидов. По словам Вершинина, это далеко не полный список, а лишь базовые договоры.
Он также напомнил, что за последние 20 лет Вашингтон неоднократно «выступал агрессором, развязывая по своему усмотрению войны во всех регионах мира».
И вот, государство с таким «послужным списком» в правозащитной сфере берётся судить, кто из членов Совета ООН по правам человека достоин оставаться в этом органе? Театр абсурда — по-другому эту ситуацию трудно назвать, — резюмировал замминистра.
Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла западную резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. За инициативу выступили 93 государства, против — 24, а воздержались от голосования ещё 53 страны. Впервые предложение о приостановке членства России в СПЧ ООН выдвинули США, обвинив Москву в «нарушении мирового порядка».
В результате РФ заявила о досрочном прекращении полномочий в СПЧ ООН.