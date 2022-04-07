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Россия заявила о досрочном прекращении полномочий в СПЧ ООН

Зампостпредставителя России при ООН Кузьмин заявил о сложении РФ полномочий в СПЧ
20:44, 07 апреля 2022
Россия заявила о досрочном прекращении полномочий в СПЧ ООН Заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Фото: AP Photo/John Minchillo/ТАСС
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Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин в ходе заседания Генассамблеи заявил о решении страны 7 апреля досрочно сложить полномочия в Совете по правам человека при организации, сообщает РИА Новости. По его словам, Москва считает резолюцию о приостановке членства РФ в СПЧ ООН неправомерной и политически мотивированной мерой.

Российская сторона рассматривает принятую Генассамблеей ООН резолюцию о приостановлении членства России в СПЧ ООН в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства-члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику,констатировал Кузьмин.

По его словам, российское представительство сложит свои полномочия с 7 апреля.

Ранее Генассамблея ООН единогласно проголосовала за исключение России из Совета по правам человека при организации: за инициативу выступили 93 государства, против — 24, а воздержались от голосования ещё 53 страны. Впервые предложение о приостановке членства России в СПЧ ООН выдвинули США, обвинив Москву в «нарушении мирового порядка».

Тем временем первый зампостпредставителя России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что организации грозят разрушительные последствия после приостановки участия России в СПЧ. По его словам, развивающиеся страны лишатся громкого и мощного защитника.

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