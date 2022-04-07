Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека

Генеральная ассамблея Организации Объединённых Наций (ООН) приостановила членство России в Совете по правам человека из-за ситуации на Украине, сообщает РИА Новости. За исключение России проголосовали 93 страны.

Чтобы прекратить членство страны в Совете необходимо согласие двух третей участников заседания. Так, инициативу поддержали 93 страны, а против данной меры выступили 24 государства, в числе которых Алжир, Белоруссия, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Конго, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам и Зимбабве. Ещё 58 государств воздержались от голосования. Инициатором данной меры выступили США, аргументировав своё предложение обвинениями Москвы в «нарушении мирового порядка».

Совет по правам человека ООН (СПЧ ООН) — это вспомогательный орган Генассамблеи ООН, главной задачей которого является продвижение и защита прав человека. СПЧ ООН был организован в 2006 году, в него входят 47 стран-участниц, которые избираются на трёхлетний срок, но не могут состоять в Совете более двух сроков подряд.

Ранее первый зампостпредставителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что приостановка участия России в СПЧ лишит развивающиеся страны громкого и мощного защитника и может оказать разрушительные последствия на систему этой всемирной организации.