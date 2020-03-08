Если помнят наши читатели, то текст об окончательной отставке помощника президента Владислава Суркова мы сопроводили комментарием в стиле классика: нет, весь он не уйдёт. И в чём-то уже оказались правы.

Действительно, трудно было представить, что человек столь неуёмной энергетики, теоретик, автор гипотезы глубинного народа и доктрины путинизма, просто так уйдёт в тень и отправится к родственникам в туманный Лондон. Нет, не та человеческая натура. И не зря, видимо, своё интервью-послесловие, взятое фактически у себя самого, Владислав Юрьевич закончил сентенцией: «Всегда говори то, что думаешь, но никогда то, что знаешь». А экс-помощник остаётся соратником «великих дел президента».

И правда, уже появились инсайды о том, что Сурков прилагает немалые усилия и напрягает все свои обширные связи для того, чтобы получить приличное финансирование для создания... очередной патриотической партии. Собственно, для каких целей создаются такие партии «из пробирки» — предельно ясно. В той или иной степени они должны столкнуться на одной поляне с коммунистами. И в результате лишить их возможности «национализировать» патриотический электорат с его ностальгией по справедливому социализму, равенству и страху, который Советский Союз властно внушал окружающим странам. Плюс томление по сильной руке и наказанию национальных предателей.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Но если раньше на орбиту запускались партии со словом «коммунистический» в названии — «Коммунисты России», Коммунистическая партия социальной справедливости, — теперь партстроительство на таком этаже приобретает более тонкие, созвучные времени формы. Классический пример — партия Захара Прилепина «За правду!». Новые патриоты не зовут к революциям, наоборот готовы противодействовать любым потугам вызвать у нас цветные бунты. Они за восстановление справедливости, но в рамках законности, они — сторонники сильной армии и даже признания особой исторической роли русского народа.

Какую партию собирается инспирировать Сурков, до конца, естественно, ещё не ясно. Но уже из того, что в его близком окружении в последние дни вновь засветился глава Союза ветеранов Донбасса, гражданин России Александр Бородай, можно предположить, что в их программе будут превалировать темы Донбасса, восстановления влияния России в ближнем зарубежье, сбора исторических русских земель, оказавшихся после распада Советского Союза в составе соседних, не всегда комплиментарных к России государств. И многое другое, способное затронуть сердечные струны патриотов, людей честных, но временами очень наивных.

Alexander Rekun/Global Look Press

Будет ли партия под эгидой Суркова иметь перспективы помимо игры в спойлеры? Весьма вероятно. Недаром же говорят, что в администрации президента рассматривают вариант провода в парламент новых, незапятнанных партеек, которые потом вошли бы в союз с единороссами, обеспечив им опять комфортное, если не конституционное большинство. А зная феноменальные пиар-способности Владислава Суркова, можно предположить, что если искомые средства он всё-таки получит, то его партии будет обеспечена оглушительная реклама. А что нужно для успешной избирательной кампании? Три вещи: деньги, деньги и ещё раз деньги.