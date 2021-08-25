Судьба Медведева в ЕР

В ходе нынешней битвы за Госдуму «Единая Россия» как никогда активна и наступательна. Публике предложено огромное число разного рода инициатив, многие из которых откровенно отдают популизмом. Но ряд предложенных проектов действительно выглядит стратегическими заявками, способными быть положенными в основу законодательной деятельности уже нового парламента.

Вот только за этими шагами как-то потерялся официальный лидер партии Дмитрий Медведев, которой выглядит абсолютно выключенным из предвыборного действа. На первом плане, набирая персональные очки, постоянно фигурируют глава генсовета ЕР Андрей Турчак или тяжеловесы федерального партийного списка.

Можно, конечно, объяснить уход в тень Медведева его немалой занятостью в Совбезе. Как считается, именно под влиянием Дмитрия Анатольевича этот орган стал отходить от чисто военной модели анализа текущей глобальной политики и стал ориентироваться на рассмотрение идеологии опережающего развития, включающей такие аспекты, как искусственный интеллект, цифровые экосистемы, декарбонизация и даже редактирование генома. Но тем не менее его главенство в ЕР остаётся главным политическим ресурсом, гарантирующим сохранение высоких политических и государственных перспектив экс-премьер-министра.

Нет, нынешняя предвыборная кампания партии власти характеризуется активным участием самого президента. Вопреки некоторым прогнозам, Владимир Путин не возглавил список, но и не скрывает своей открытой поддержки ЕР. Он отошёл и от прежней позиции надпартийного национального лидера. Притом, что и прежде не было большого секрета в том, что Путин не просто основатель партии, но был и остаётся истинным гуру «Единой России». При таком раскладе, конечно, манёвр для Дмитрия Анатольевича кардинально сузился. И на первый план вышли как бы технические исполнители, партийные аппаратчики.

Дмитрий Медведев er.ru

Но вот другое широко распространившееся объяснение пассивности Медведева в ходе нынешней предвыборной кампании явно работает против его политической репутации. Речь идёт о некой «токсичности» политика, поскольку с его именем широкая общественность связывает ряд экономически оправданных, но крайне непопулярных мер. А потому, мол, Медведева корректно попросили отойти в тень и во время предвыборных баталий и минимально ассоциироваться со своей партией, членом которой, к слову, он до сих пор не является. И весьма примечательно, что такой посыл явно и преднамеренно культивировался. Как говорится, подковёрной конкуренции ещё никто не отменял.

Другой вопрос, что такая атака на репутацию и отсутствие Медведева в пятёрке федерального списка, где главенствуют такие тяжеловесы, как Сергей Лавров и Сергей Шойгу, создают почву для дальнейших далеко идущих выводов. На фоне разного рода инсайдов и предположений по поводу поствыборной кадровой ротации того же Медведева в лучшем случае сватают в пожизненные сенаторы. И при всей условности таких прогнозов Медведев в реальности выпадает из общенациональной информационной повестки.

Масла в огонь добавило отсутствие Дмитрия Анатольевича в прошедшее воскресенье на встрече Владимира Путина с ведущими партийными кандидатами. Причём объяснить его отсутствие не смог даже крайне информированный пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, что дало повод ещё раз поговорить о критически низком личном рейтинге бывшего премьера.

Естественно, что неучастие Медведева во второй части партийного съезда выглядело бы уже полным вызовом и попахивало бы расколом. Но вряд ли это даст импульс к его активному включению в кампанию на финишной прямой. И тем более вряд ли он выйдет на публичные дебаты с оппонентами.

Многое в судьбе политика Медведева станет ясно уже после выборов. Вот только совсем некстати иноагентом признан телеканал «Дождь», в становлении которого с подачи своего пресс-секретаря принял участие и Дмитрий Анатольевич. Хотя это — дело прошлое.