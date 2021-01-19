Суд вернул Навальному его иск к Пескову

https://static.news.ru/photo/ce4e9a36-5a52-11eb-bc50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресненский суд Москвы не стал рассматривать исковое заявление о защите чести и достоинства оппозиционера Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, сославшись на процессуальные нарушения.

Исковое заявление возвращено заявителю в связи с тем, что не были устранены процессуальные недостатки, допущенные при подаче иска, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Навальный обратился с иском в суд 16 ноября 2020 года. В заявлении было указано, что 1 октября 2020 года Песков распространил о нём сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. Речь идёт о материале под названием «Песков заявил, что обвинение Навального в адрес Путина инспирированы ЦРУ, они неприемлемы».

Оппозиционер просил признать не соответствующими действительности и порочащими его сведения, заключённые в двух цитатах Пескова: «В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, всё, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация», и «Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами — СВР, ГРУ и другими спецслужбами».

Навальный просил суд обязать Пескова опубликовать опровержение на сайте Кремля. Однако в исковом заявлении были найдены процессуальные нарушения, для исправления которых заявителю предоставили время, но они так и не были устранены.

Как писал NEWS.ru, ситуация вокруг арестованного Алексея Навального и соблюдения прав россиянина в рамках судебного разбирательства не требует особого внимания президента страны Владимира Путина. Об этом заявил Дмитрий Песков. Как отметил представитель Кремля, права всех россиян гарантированы законами. Также они гарантируются надзорными ведомствами. И ситуация в рамках рассмотрения дела Навального — не исключение.

18 января Алексей Навальный был арестован на 30 суток. Такое решение принято на заседании суда в отделении полиции в Химках. Задержали Навального 17 января на паспортном контроле в столичном аэропорту Шереметьево. Блогер прилетел из Берлина после лечения. Адвоката и жену к нему не пустили. Как пояснили во ФСИН, Навальный был задержан из-за отказа исполнять требования суда и уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.