Стивен Сигал решил не избираться в Госдуму

https://static.news.ru/photo/6ddd5330-c083-11eb-82e1-96000091f725_660.jpg Стивен Сигал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Голливудский актёр Стивен Сигал официально вступил в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Ему в торжественной обстановке вручили партийный билет. Вместе с тем баллотироваться в Госдуму и, соответственно, отказываться от американского гражданства новообращённый россиянин не намерен, передаёт «Подъём».

О том, что Сигал принял решение вступить в партию, стало известно 27 мая. До этого он был членом партии Захара Прилепина «За правду», которая несколько месяцев назад объявила о слиянии со «Справедливой Россией».

Стивен Сигал себя считает абсолютным патриотом России и им является. <...> Его корни из России, поэтому он душой и гражданством с нами. В США у него остались определённые незавершённые дела, которые, к сожалению, невозможно завершить без гражданства США, — пояснила представитель объединённой партии Елизавета Кондакова.

Как ранее сообщил лидер движения Сергей Миронов, актёр продолжит отвечать за экологическую повестку.

Ранее стало известно, что получивший несколько лет назад гражданство РФ Сигал разработал свой первый законопроект. Документ ужесточает ответственность за экологические преступления. По словам Кондаковой, вместо штрафов предложены реальные сроки заключения.