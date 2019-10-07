https://static.news.ru/photo/7b2676a6-e944-11e9-b2bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press

Посольство США в РФ призывает Москву привлечь к ответственности всех причастных к убийству журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Она погибла от рук киллера, заказчик до сих пор не найден.

13 лет назад была убита журналист Анна Политковская за мужественное освещение социальной, политической и правозащитной проблематики. Она делала то, что делают журналисты, — хотела узнать правду. Мы вновь призываем российские власти привлечь к ответственности всех виновных в её убийстве, — говорится в сообщении на странице американского посольства в Twitter .

13 лет назад была убита журналист #АннаПолитковская за мужественное освещение социальной, политической и правозащитной проблематики. Она делала то, что делают журналисты хотела узнать правду. Мы вновь призываем власти привлечь к ответственности всех виновных в ее убийстве. — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 7 октября 2019 г.

В Министерстве иностранных дел России, в свою очередь, обратились к США с советом о проведении расследования убийства экс-президента Джона Кеннеди.

Напоминаем, что в соответствии с приговором, вынесенным 5 лет назад, убийцы А.Политковской наказаны. При этом в США многие уголовные дела подобного рода остаются нераскрытыми, включая убийство американского президента Дж.Кеннеди. — МИД России (@MID_RF) October 7, 2019

Анну Политковскую застрелили в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. Обвиняемыми стали пять человек.

В 2014 году за организацию убийства журналистки к пожизненному сроку приговорили чеченского криминального авторитета Лом-Али Гайтукаева. Столько же получил Рустам Махмудов, который стрелял в Политковскую. Братьев Ибрагима и Джабраила Махмудовых приговорили к 12 и 13,5 года лишения свободы как соучастников преступления.

По делу об убийстве Анны Политковской 20 лет получил экс-сотрудник РУБОПа Сергей Хаджикурбанов.

Как писал News.ru, дело о поиске заказчика убийства журналистки выделено в отдельное производство, но он до сих пор не найден. Как сообщила представитель семьи Политковской Анна Ставицкая, расследование «спит», материалы переходят от одного сотрудника СК к другому, а они, в свою очередь, только продлевают сроки следствия.