Следствие по делу об убийстве Анны Политковской не нашло заказчиков преступления, заявила адвокат семьи журналистки Анна Ставицкая. По словам юриста, расследование «спит», материалы переходят от одного сотрудника СК к другому, а они, в свою очередь, только продлевают сроки следствия.
В последний раз следователи общались с потерпевшими весной 2019 года. Тогда семья Политковской потребовала допросить эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, который мог быть причастен к убийству вместе с Борисом Березовским. Допрос проведён не был, передаёт «
Ранее News.ru писал, что Московский районный суд Рязани отказал в условно-досрочном освобождении Дмитрию Павлюченкову, осуждённому за причастность к убийству Политковской. Прошение фигурант написал в феврале 2019 года.
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