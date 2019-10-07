https://static.news.ru/photo/e7ca8838-e8e5-11e9-b06e-fa163e074e61_660.jpg Анна Политковская Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

Следствие по делу об убийстве Анны Политковской не нашло заказчиков преступления, заявила адвокат семьи журналистки Анна Ставицкая. По словам юриста, расследование «спит», материалы переходят от одного сотрудника СК к другому, а они, в свою очередь, только продлевают сроки следствия.

В последний раз следователи общались с потерпевшими весной 2019 года. Тогда семья Политковской потребовала допросить эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, который мог быть причастен к убийству вместе с Борисом Березовским. Допрос проведён не был, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что Московский районный суд Рязани отказал в условно-досрочном освобождении Дмитрию Павлюченкову, осуждённому за причастность к убийству Политковской. Прошение фигурант написал в феврале 2019 года.