США представят предложения по продлению СНВ-3

https://static.news.ru/photo/05a0677a-152b-11eb-8ba9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) пока не является решённым вопросом. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

Политик пообещал, что Штаты в ближайшее время выступят с предложением по договору. Это предложение должно поступить или в ближайшие два дня, или на следующей неделе.

Если предположить, что мы договоримся о подходящей проверке по замораживанию ядерного потенциала, то, думаю, сделка будет заключена, я надеюсь на это. В ближайшее время мы что-нибудь предложим, — заверил О'Брайен в интервью газете Politico.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал продление СНВ-3. Он подчеркнул, что сначала необходимо прийти к договорённостям, избежать дополнительных условий и выиграть ещё год на переговоры.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Документ подразумевает сокращение каждой из сторон ядерных арсеналов. На данный момент это единственный договор между РФ и США, регламентирующий сокращение вооружений. Однако он истекает 5 февраля 2021 года, и если он не будет продлён, то в мире не останется соглашений, которые бы ограничивали ядерную мощь крупнейших держав.

Как сообщал NEWS.ru, Дмитрий Песков также высказался о заключительном раунде предвыборных дебатов между действующим президентом США Дональдом Трампом, выдвигающимся на второй срок, и его оппонентом — кандидатом от демократов Джо Байденом. Во время словесной дуэли оба политика в негативном контексте упоминали Россию, что совершенно не удивило Кремль. Песков констатировал, что соревнование в большей нелюбви к России стало уже нормой всех избирательных процессов США.