https://static.news.ru/photo/922e16f4-2b9f-11ea-8edb-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соединённые Штаты Америки в своей внешней политике вернулись к нормам времён дикого Запада. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Так она прокомментировала фотографию протокольной встречи американского лидера Дональда Трампа и главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, опубликованную администрацией США по итогам визита главы МИД РФ в Вашингтон. На снимке Трамп сидит за столом, а Лавров стоит рядом с ним. Такое расположение участников встречи на официальных кадрах считается нетипичным.

По словам Захаровой, «традиционная сфера, в которой преобладали правила, традиции, формальности, в принципе в Штатах ушла на совершенно второстепенный план».

Всё заведено по принципу удобства. Почему я это сравниванию с ковбойскими временами? Вот удобно и функционально тогда было класть ноги на стол. Так и сегодня мы живём с США, которые положили ноги на мировой стол, — заявила Захарова в интервью РИА Новости.

Она отметила, что нынешняя американская реальность и в Госдепартаменте, и в Белом доме «лишена всего наносного с точки зрения протокольной деликатности». В текущих реалиях, по её оценке, в США «всё делается по-новому, упрощённо».

В целом Захарова охарактеризовала существующее отношение Америки к традициям как Take it or leave it: нравится — берите, не нравится — до свидания, мы такие, как мы есть.

Ранее, как писал NEWS.ru, она назвала газопровод «Северный поток — 2» европейским проектом, не имеющим отношения к США.