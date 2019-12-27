https://static.news.ru/photo/3086751e-2900-11ea-ba57-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала газопровод «Северный поток — 2» европейским проектом, не имеющим отношения к США.

Захарова заявила, что поняла бы вовлечённость Соединённых Штатов в проект, если бы он хоть как-то затрагивал американскую территорию, но он с ней никак не связан.

Это вообще европейское дело. Это не касается никого, кроме стран, вовлечённых в этот проект географией и финансами, — сказала Захарова в эфире «Россия 24».

Как писал NEWS.ru ранее, Госдепартамент США сообщил, что компании-подрядчики «Северного потока — 2» смогут избежать американских санкций, если прекратят работы в срок до 20 января 2020 года.