Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала газопровод «Северный поток — 2» европейским проектом, не имеющим отношения к США.
Захарова заявила, что поняла бы вовлечённость Соединённых Штатов в проект, если бы он хоть как-то затрагивал американскую территорию, но он с ней никак не связан.
Это вообще европейское дело. Это не касается никого, кроме стран, вовлечённых в этот проект географией и финансами, —
сказалаЗахарова в эфире «Россия 24».
Как писал NEWS.ru ранее, Госдепартамент США сообщил, что компании-подрядчики «Северного потока — 2» смогут избежать американских санкций, если прекратят работы в срок до 20 января 2020 года.
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