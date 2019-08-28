https://static.news.ru/photo/6ff1f4dc-c9b3-11e9-b945-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки оказывают слишком сильное давление на партнёров РФ в сфере военных разработок, заявил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

По его словам, Белый дом «выкручивает руки» и традиционным, и потенциальным партнёрам Кремля. Действия Вашингтона являются проявлением недобросовестной конкуренции и «беспределом».

Чиновник добавил, что сотрудники Госдепа, американских посольств и военных миссий ежедневно приходят в ведомства, отвечающие за контакты с Москвой. Во время подобных встреч они рассказывают о негативных последствиях взаимодействия с РФ, пишет РИА Новости .

Ранее News.ru сообщал, что завод по производству автоматов Калашникова планируют открыть в Венесуэле в 2020–2021 годах. Предприятие собирались построить до конца 2019-го, но сроки, скорее всего, перенесли из-за экономического и политического кризисов в Боливарианской Республике.