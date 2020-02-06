https://static.news.ru/photo/3f5fcdf8-48cf-11ea-94de-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кремль не получал ответа от Соединённых Штатов и Великобритании о предложении встречи лидеров стран-постоянных членов Совбеза ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Из Вашингтона и Лондона пока нет ответов, — сказал Песков.

Во время выступления на Всемирном форуме памяти Холокоста Владимир Путин предложил встретиться главам России, Китая, США, Франции и Великобритании.

В понедельник, 3 февраля, посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт заявила, что британская сторона рассматривает возможность участия в саммите.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что точных договорённостей о встрече Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана пока нет.