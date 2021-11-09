Володин рассказал об уровне вакцинированности во всех фракциях Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании привёл новые данные о не привитых от коронавируса депутатах и призвал коллег исправить ситуацию. По его словам, больше всего невакцинированных насчитывается среди депутатов КПРФ и депутатов партий «Новые люди» и «Справедливая Россия — За правду», пишет РИА Новости.

Володин уточнил , что до сих пор не вакцинированы 8% членов «Единой России», 13% представителей ЛДПР, 25% членов «Справедливой России — За правду», а также 33,3% депутатов партии «Новые люди» и 36,8% членов КПРФ. Он призвал «начинать с себя» в вопросах вакцинации, напомнив, что медобслуживанием депутатов занимаются специализированные больницы.

Давайте подадим пример, разгрузим больницы и сделаем всё для того, чтобы мы не теряли близких, — заключил Володин.

После этого лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявил, что в его фракции только один человек не вакцинирован, остальные или привиты, или переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев. Спикер не согласился с этими данными, пообещав передать Миронову соответствующий список невакцинированных.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что комитеты Госдумы могут перейти на дистанционный формат работы, поскольку нынешний показатель вакцинирования в 70% депутатов явно недостаточен. Он указал на необходимость введения ограничений на посещение здания Госдумы и предприятий питания, а также работы по вторникам и четвергам и измерения температуры на входе.