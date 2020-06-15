В Совете Федерации прорабатывают вопрос о необходимости подготовки законодательных инициатив для регулирования отношений в области пчеловодства и ждут соответствующих предложений от правительства. Об этом говорится в рекомендациях профильных комитетов палаты по итогам круглого стола «Актуальные проблемы правового регулирования пчеловодческой деятельности в РФ», которые планируется принять 16 июня. Сенаторы обращают внимание, что резкое сокращение всех видов опылителей, в том числе пчёл, не только негативным образом может отразиться на глобальной продовольственной безопасности, но и привести к подрыву основных наземных экосистем. При этом, по мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, речь должна идти не о разработке отдельного закона о пчеловодстве, а о комплексом регулировании смежных отраслей сельского хозяйства.

В рекомендациях сенаторы обращают внимание на то, что в качестве одной из основных причин, лежащих в основе проблем отечественного пчеловодства, выступает гибель пчелиных семей. Только в 2019 году в России от использования пестицидов и агрохимикатов погибло 37,8 тысяч пчёлосемей, а потери зафиксированы в 25 регионах.

Гибель пчёл влияет на глобальную продовольственную безопасность и может привести к исчезновению около 20 тысяч видов цветковых растений и подрыву основ наземных экосистем, — говорится в документе, с проектом которого ознакомился NEWS.ru.

По мнению экспертов, сокращение опылителей обусловлено комплексом причин, которые могут быть объедены в следующие направления: массированное применение пестицидов в сельском хозяйстве, несоблюдение сельхозпроизводителями правил и норм применения пестицидов, распространение опасных патогенов, а также стабильный рост расходов на содержание пчёл и производство продуктов пчеловодства.

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В связи с этим профильные комитеты Совета Федерации планируют рассмотреть вопрос о необходимости подготовки законодательных инициатив о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях урегулирования отношений в области пчеловодства. В том числе комитету по законодательству и госстроительству отдельно проработать ужесточения административной ответственности за нарушения действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, обеспечивающих защиту и сохранение популяций насекомых-опылителей семейства пчелиных.

Отдельно сенаторы будут рекомендовать Министерству сельского хозяйства подготовить и представить в Совет Федерации свои предложения по внесению изменений в законодательство, а также рассмотреть вопрос о необходимости изменений и в ветеринарные правила содержания медоносных пчёл.

Как считает завкафедрой гражданского права юридического факультета Ростовского государственного экономического университета Николай Романенко, правовое регулирование пчеловодной деятельности, включая в том числе другие виды медоносных пчёл, в нынешний период не соответствуют тем требованиям, которые сложились в мире и в России. Так, по его словам, последним нормативным актом, который принимался в стране (тогда ещё в РСФСР), стало постановление Совета Министров 1985 года «О мерах по развитию пчеловодства в РСФСР в 1986–1990 годах».

Эксперт констатировал, что только в одном субъекте РФ имелся нормативный акт, который регламентировал защиту других видов пчёл, — это закон Чувашской Республики «О пчеловодстве и об охране пчёл и диких насекомых-опылителей».

И то, в 2017 году законом Чувашской Республики изменено наименование этого акта, и он теперь стал называться «О пчеловодстве». То есть защита других опылителей осталась фактически не урегулирована, — подчеркнул Романенко.

В России также неоднократно предпринимались попытки разработать и принять базовый федеральный закон о пчеловодстве. Однако соответствующие проекты были отклонены Государственной Думой. В отрицательных заключениях на них правительством РФ отмечалось, что отношения в области пчеловодства в достаточной степени урегулированы действующим законодательством и введение норм, регулирующих отдельные вопросы, связанные с развитием пчеловодства, целесообразно осуществлять путём внесения дополнений в действующие федеральные законы, в соответствии с их предметом регулирования.

Сергей Булкин/NEWS.ru

С этим согласна и первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. По её словам, буквально на днях в Госдуму внесён законопроект, однако он также не решает насущных проблем отрасли.

В этом вопросе нужен чёткий баланс интересов всех смежных отраслей сельского хозяйства — растениеводов, животноводов, пчеловодов. Они гораздо более зависимы друг от друга, чем кажется. В природе всё очень тонко взаимосвязано. Поэтому главная проблема — увязать технологические циклы химической обработки полей и запуска на них пчёл для опыления и сбора мёда таким образом, чтобы пчёлы не гибли от химикатов. Эта проблема в глобальном масштабе влияет на продовольственную безопасность страны. Здесь, пожалуй, нужен некий согласованный всеми сторонами «календарь» сельскохозяйственных работ по каждому климатическому поясу, региону, муниципальному образованию. Иными словами, нам нужны точечные, но эффективные решения, основа которых заложена в рекомендациях. Ирина Рукавишникова первый замглавы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству первый замглавы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству

Как ожидается, рекомендации прошедшего в верхней палате парламента круглого стола будут утверждены на заседании профильного комитета сегодня, 16 июня.