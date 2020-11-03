Совет Федерации идёт на усиление

К концу ноября сенаторы подготовят поправки в регламент Совета Федерации, описывающие процедуру консультаций с президентом по назначению министров силового блока правительства и главы МИД. Об этом NEWS.ru сообщил глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Он пояснил, что изменения также коснутся и других положений, рассматриваемых парламентом президентских законов в развитие поправок в Конституцию РФ. По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, новые полномочия повысят роль Совфеда в формировании конструкции публичной власти, но при условии, что они не будут формальными.

Совет Федерации одобрил федеральный конституционный закон о порядке формирования правительства. Согласно документу, в компетенцию верхней палаты будут входить консультации с президентом по назначению министров силового блока и главы МИД. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко уже назвала новые полномочия палаты серьёзным шагом к демократизации российской государственно-политической системы.

Совет Федерации получил новое, очень ответственное, важное дополнительное полномочие: очень важно, что президент поддержал это и подчеркнул это, что обсуждение кандидатур руководителей органов безопасности — ФСБ, внешней разведки, Минобороны, Росгвардии, МВД, МИД — будет проходить публично, — подчеркнула сенатор.

По мнению Матвиенко, важно, чтобы не только сенаторы, но и общество видело, какие кандидатуры предлагаются. Она поручила профильному комитету палаты внести изменения в регламент Совфеда и подробно прописать процедуру проведения консультаций для утверждения руководителей силовых ведомств на уровне палаты и в комитетах.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как рассказал NEWS.ru председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, соответствующие изменения в регламент будут подготовлены ближе к концу ноября.

Это будет результат коллективного творчества, и он касается не только процедуры консультаций. Мы сегодня приняли семь президентских законов, и ещё три закона рассматриваются в Думе. Когда все они будут приняты, тогда мы будем комплексно менять регламент и другие нормативно-правовые документы, которые будут необходимы для реализации положений этих законов. Вячеслав Тимченко глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности

Сама процедура может быть с одной стороны достаточно простой по форме, но сложной по содержанию, полагает экс-сенатор, статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России Константин Добрынин.

Скорее всего, речь будет идти о рассмотрении предложенных кандидатур в таких профильных комитетах палаты, как комитет по конституционному законодательству и госстроительству, комитет по обороне и безопасности, комитет по международным делам. Безусловно, кандидаты будут присутствовать лично, их будут представлять сенаторы-докладчики и представители правительства и президента в СФ. Затем кандидаты должны будут рассказывать о себе и отвечать на вопросы сенаторов, порой очень непростые. Вполне возможно, что по подобным вопросам может быть и совместное заседание комитетов. Константин Добрынин статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России

По мнению эксперта, эта часть процедуры, скорее всего, будет непубличной или закрытой. Затем уже одобренная кандидатура будет представлена верхней палате на пленарном заседании.

Это наиболее сложная часть, в первую очередь с точки зрения психологии, потому что выдержать по сути перекрёстный допрос всех сенаторов, которые, безусловно, могут и будут задавать вопросы, даже крепким профессионалам подчас очень непросто. Я помню, как в своё время тяжело было некоторым кандидатам на место судей Высшего арбитражного суда и Верховного суда, некоторые из них утверждались парламентом очень «валидольно», — пояснил он.

Добрынин уверен, что расширение полномочий верхней палаты парламента пойдёт ей на пользу при условии, что оно не будет формальным.

Новые полномочия значительно увеличивают авторитет Совета Федерации, повышая его роль в формировании конструкции публичной власти страны, считает политический юрист Антон Тимченко. В разговоре с NEWS.ru эксперт отметил, что процедура консультаций президента с сенаторами о кандидатурах для назначения на должность силовых министров и главы МИД в новом законе описана довольно общо.

Глава государства вносит в Совет Федерации представление по кандидатуре федерального министра и другие материалы, характеризующие представляемую кандидатуру. Не позднее недели со дня получения материалов верхняя палата парламента информирует в письменной форме президента о результатах рассмотрения предложенной кандидатуры. Более детально механизм будет отражëн в регламенте Совета Федерации, поправки к которому подготовит профильный комитет. Учитывая политическую значимость новой процедуры, обязательными являются публичность и прозрачность обсуждения предлагаемых кандидатур. Можно предположить, что решение по предлагаемым кандидатурам будет приниматься на заседании палаты по итогам голосования. Антон Тимченко политический юрист политический юрист

При этом эксперт считает, что было бы логичным, если бы «кандидат в министры» посещал заседание Совета Федерации, на котором презентовал свою программу развития ведомства и отвечал на вопросы сенаторов.

Над материалом также работала Виктория Немис.