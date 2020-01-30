https://static.news.ru/photo/a95805a8-4349-11ea-b96c-fa163e074e61_660.jpg Людмила Бокова Фото: council.gov.ru

Совет Федерации досрочно освободил от должности первого зампреда комитета по конституционному законодательству и госстроительству Людмилу Бокову.

Как пишет ТАСС, накануне сенатор была назначена на пост заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникацией. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Как отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, Бокова была одним из самых эффективных членов Совфеда, активно работала в составе комитета и «инициировала очень много полезных, нужных, важных законов».

Нам очень жаль, что вы уходите. Мы все в душе, конечно, против. С другой стороны, мы рады за вас, — прокомментировала Матвиенко назначение Боковой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что и. о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков не войдёт в состав нового правительства. Его отставка может быть связана с недовольством реализацией проекта «Цифровая экономика».