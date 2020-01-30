Совет Федерации досрочно освободил от должности первого зампреда комитета по конституционному законодательству и госстроительству Людмилу Бокову.
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Как отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, Бокова была одним из самых эффективных членов Совфеда, активно работала в составе комитета и «инициировала очень много полезных, нужных, важных законов».
Нам очень жаль, что вы уходите. Мы все в душе, конечно, против. С другой стороны, мы рады за вас, — прокомментировала Матвиенко назначение Боковой.
Ранее NEWS.ru сообщал, что и. о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков не войдёт в состав нового правительства. Его отставка может быть связана с недовольством реализацией проекта «Цифровая экономика».
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