Совбез РФ назвал главных нарушителей международного права

https://static.news.ru/photo/c0dd6e80-db0a-11ea-811a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steve Taylor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки и Великобритания являются лидерами по количеству нарушений международного права. Одними из примеров являются недавние истории с золотом Венесуэлы и архипелагом Чагос, рассказал заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.

На Западе в последние годы придумали какую-то странную вещь — так называемый «порядок, основанный на правилах». Правда, до сих пор никто не может понять, что это за правила. Уж точно не признанное международное право, потому что по количеству его нарушений США и Великобритания уверенно лидируют, — цитирует его РИА Новости.

Ранее британский кабмин однозначно признал венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Боливарианской Республики. Такое решение вынес Верховный суд Королевства во время тяжбы между представителями внутреннего конфликта южноамериканской страны о принадлежности свыше $930 млн в золотых слитках (общая масса — 31 тонна), находящихся в Банке Англии.

Правда, британцы не первый раз так поступают. После Второй мировой войны куда-то делись золотые запасы ряда стран, временно эвакуированные в Лондон, потом схожая судьба постигла иракские счета после свержения [Саддама] Хусейна, ливийские после гибели [Муаммара] Каддафи, — отметил Венедиктов.

Кроме того, в мае 2019 года Генеральная ассамблея ООН приняла решение о прекращении контроля Соединённого Королевства над архипелагом Чагос в Индийском океане. На крупнейшем острове Диего-Гарсия находится база военных сил США.

Резолюцию поддержали 116 государств (в том числе Россия), против высказались только шесть, включая Соединённые Штаты. Представители 56 стран отказались принимать участие в голосовании. Документ признаёт архипелаг частью Маврикия, так как он был отделён от страны без волеизъявления граждан. Британия должна прекратить управление территориями в кратчайшие сроки.

У США там (на архипелаге Чагос. — NEWS.ru) находится база Диего-Гарсия, с которой стратегические бомбардировщики бомбят Ближний Восток, — резюмировал Венедиктов.

Соединённые Штаты на фоне пандемии коронавируса также готовы «удушить» страны Европы ради своих интересов, заявил замсекретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов. По его словам, Европа следует указаниям американской стороны.

Венедиктов считает, что США «уничтожают» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договор по открытому небу (ДОН), от которых напрямую зависит безопасность стран ЕС, чтобы показать им, «кто здесь хозяин».

Как писал NEWS.ru, представители власти ФРГ и бывшие политики остались возмущены угрозами санкций, поступившими из США. Белый дом выступает против газопровода, так как, по их словам, проект подрывает энергетическую безопасность Европы. При этом Соединённые Штаты продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.