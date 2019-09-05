Как говорится, если бы проблемы Крыма не было бы, ее следовало бы выдумать. Во всяком случае, бывшая кандидатка в президенты Ксения Собчак раз за разом оказывается в политической повестке, благодаря ситуации, которая искусственно поддерживается вокруг возвращённой российской территории.
Вот и на этот раз, прибыв в Киев, она выступила в программе эмигранта-журналиста Евгения Киселева на радиостанции «Новое время». Тот самый случай, когда они нашли друг друга. И, естественно, ей не могли не задать сакраментальный для нынешних украинских деятелей вопрос: «Чей же Крым?». Для тамошних радетелей за территориальную целостность незалежной это словно код «свой-чужой».
И гостья со знанием дела отреагировала на запрос хозяев, гордо подчеркнув, что все, даже Навальный, уходят от прямого ответа. И только она непреклонна в своей оценке ситуации: Россия нарушила международное право. И Крым должен быть возвращен Украине. Правда, Собчак оговорилась, что при нынешних властях это невозможно.
Собственно, вновь она исполнила свое крымское соло, которое по своему содержанию не меняется уже несколько лет. Помнится, в ходе своего участия в президентской гонке Ксения Анатольевна собралась сделать красивый жест: заехать в Крым с территории Украины, получив соответствующее разрешение от тамошних властей и, таким образом, выполнив требование администрации Порошенко. Но вышел из такого благородного намерения полный конфуз. С одной стороны, крымчане недвусмысленно дали понять, что отнюдь не жаждут видеть у себя потенциальную лидершу, намеренную попрать их ясно выраженную волю и вернуть их, словно крепостных, под контроль Киева. А, с другой, как ни парадоксально, украинские свидомые националисты резко высказались против самого факта её приезда вне зависимости от того, собирается ли она заезжать в Крым, как на территорию Украины, или нет.
Словом, манёвр не удался. Но Собчак не переставала сватать Крым опять под украинскую опеку. Дело закончилась прямым обращением к правоохранительным органам со стороны некоторых её соперников по президентскому марафону с тем, чтобы её попыткам поставить под вопрос территориальную целостность страны была дана правовая оценка. Мол, не идёт ли речь о национальной измене?
Но в силу ряда причин и, прежде всего, потому, что президентской администрации важно было сохранить на выборах и контингент так называемых либералов, запрос так и остался без чёткого ответа.
И с тех пор Собчак откровенно бравирует своей позицией по Крыму, которая остаётся её экспортным товаром. Поскольку за границей она усиленно педалирует этот вопрос. А вот дома может себе позволить назвать выступление близких по духу оппозиционеров «революционной пеной из Балашихи». Как говорится, и вашим, и нашим...