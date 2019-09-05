Как говорится, если бы проблемы Крыма не было бы, ее следовало бы выдумать. Во всяком случае, бывшая кандидатка в президенты Ксения Собчак раз за разом оказывается в политической повестке, благодаря ситуации, которая искусственно поддерживается вокруг возвращённой российской территории.

Вот и на этот раз, прибыв в Киев, она выступила в программе эмигранта-журналиста Евгения Киселева на радиостанции «Новое время». Тот самый случай, когда они нашли друг друга. И, естественно, ей не могли не задать сакраментальный для нынешних украинских деятелей вопрос: «Чей же Крым?». Для тамошних радетелей за территориальную целостность незалежной это словно код «свой-чужой».

И гостья со знанием дела отреагировала на запрос хозяев, гордо подчеркнув, что все, даже Навальный, уходят от прямого ответа. И только она непреклонна в своей оценке ситуации: Россия нарушила международное право. И Крым должен быть возвращен Украине. Правда, Собчак оговорилась, что при нынешних властях это невозможно.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Собственно, вновь она исполнила свое крымское соло, которое по своему содержанию не меняется уже несколько лет. Помнится, в ходе своего участия в президентской гонке Ксения Анатольевна собралась сделать красивый жест: заехать в Крым с территории Украины, получив соответствующее разрешение от тамошних властей и, таким образом, выполнив требование администрации Порошенко. Но вышел из такого благородного намерения полный конфуз. С одной стороны, крымчане недвусмысленно дали понять, что отнюдь не жаждут видеть у себя потенциальную лидершу, намеренную попрать их ясно выраженную волю и вернуть их, словно крепостных, под контроль Киева. А, с другой, как ни парадоксально, украинские свидомые националисты резко высказались против самого факта её приезда вне зависимости от того, собирается ли она заезжать в Крым, как на территорию Украины, или нет.

Словом, манёвр не удался. Но Собчак не переставала сватать Крым опять под украинскую опеку. Дело закончилась прямым обращением к правоохранительным органам со стороны некоторых её соперников по президентскому марафону с тем, чтобы её попыткам поставить под вопрос территориальную целостность страны была дана правовая оценка. Мол, не идёт ли речь о национальной измене?

Но в силу ряда причин и, прежде всего, потому, что президентской администрации важно было сохранить на выборах и контингент так называемых либералов, запрос так и остался без чёткого ответа.

И с тех пор Собчак откровенно бравирует своей позицией по Крыму, которая остаётся её экспортным товаром. Поскольку за границей она усиленно педалирует этот вопрос. А вот дома может себе позволить назвать выступление близких по духу оппозиционеров «революционной пеной из Балашихи». Как говорится, и вашим, и нашим...