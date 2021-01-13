СМИ узнали, сколько денег от государства получает партия Жириновского

https://static.news.ru/photo/90120236-5614-11eb-9267-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Доходы ЛДПР за последние четыре года составляют 4 млрд рублей, причём их львиная доля — деньги федерального бюджета. Партия Жириновского от государства за это время получила 3,4 млрд рублей, что составляет 85% от всего её бюджета.

Политические партии финансируются за счёт госсредств по закону: каждый поданный за партию голос конвертируется в 152 рубля дотаций ежегодно. Но действует эта норма только для объединений, набравших 36% голосов, пишет «Собеседник».

Вознаграждение предусмотрено и в случае успешного выступления кандидата от партии на президентских выборах.

ЛДПР, согласно отчёту, в 2019 году потратила на рекламу, полиграфию и прочую пропаганду 560 млн рублей. Содержание руководящих органов обходится партии в 660 млн рублей в год. На региональные и местные выборы ЛДПР потратила 314 млн рублей.

Жириновский предлагал оригинальный способ пополнить государственный бюджет: он предложил продать «мумию» Ленина. Политик уверен, что покупатели на такой «товар» найдутся обязательно, например, во Вьетнаме или Китае.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский исключил возможность слияния с другими партиями. Чтобы подчеркнуть значимость этого утверждения, он выбрал неожиданную и эксцентричную метафору.