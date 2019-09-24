https://static.news.ru/photo/d281d7b2-df24-11e9-86bf-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание о ракетах средней и меньшей дальности. В нём содержится предложение ввести мораторий на размещение таких вооружений в Европе и других регионах мира.

Россия уже предлагала подобные договоренности государствам НАТО, но в Альянсе не проявили заинтересованность, сообщает газета « Коммерсант » со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.

Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия, — цитирует издание фрагмент послания.

Ранее News.ru сообщал, что ракеты средней и меньшей дальности, запрещённые ДРСМД, не будут размещены в Европе Россией, пока там не появится алогичное вооружение Соединённых Штатов. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ.