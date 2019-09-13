https://static.news.ru/photo/c7676eac-d595-11e9-95a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Ракеты средней и меньшей дальности, запрещённые ДРСМД, не будут размещены в Европе Россией, пока там не появится алогичное вооружение Соединённых Штатов.

Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что 2 августа Вашингтон официально прекращает участие в ДРСМД из-за нарушения Россией его условий. По словам политика, Америка дала российской стороне полгода на то, чтобы вернуться к соблюдению договора, однако Москва отказалась.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Штаты совершили серьёзную ошибку. В ведомстве подчеркнули, что вместо предметного и профессионального разбора встречных претензий США выдвинули РФ «заведомо неприемлемые ультимативные требования». Также были отвергнуты все предложения российской стороны, способные привести к урегулированию разногласий.