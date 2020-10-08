СМИ сообщили об увольнении замглавы министра цифрового развития

В ближайшее время в отставку уйдёт замглавы Министерства цифрового развития Алексей Волин, курирующий медиаотрасль и Интернет.
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Алексей Волин занимает должность заместителя министра цифрового развития с 2012 года. При нём сменились три руководителя ведомства. При Борисе Ельцине он занимал должность замглавы управления по связям с общественностью администрации президента.
Ранее президент России Владимир Путин принял отставку 71-летнего главы Дагестана Владимира Васильева. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Сергей Меликов. Как сообщал NEWS.ru, после отставки Васильев был назначен советником главы государства.
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