СМИ сообщили об увольнении замглавы министра цифрового развития

https://static.news.ru/photo/e8ffe11a-0939-11eb-ac42-fa163e074e61_660.jpg Алексей Волин Фото: digital.gov.ru

В ближайшее время в отставку уйдёт замглавы Министерства цифрового развития Алексей Волин, курирующий медиаотрасль и Интернет.

Эту информацию РБК подтвердили источники, близкие к министерству. Сам чиновник от комментариев отказался. По словам Волина, он пока не подводит итоги своей работы на посту замминистра.



Алексей Волин занимает должность заместителя министра цифрового развития с 2012 года. При нём сменились три руководителя ведомства. При Борисе Ельцине он занимал должность замглавы управления по связям с общественностью администрации президента.

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