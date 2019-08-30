https://static.news.ru/photo/ffde455a-ccce-11e9-9319-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Соединённые Штаты, атаковавшие Идлиб, преследовали свои цели, не заботясь о потерях среди мирных жителей.

По его словам, авиаудар был нанесён, чтобы якобы уничтожить подпольный центр запрещённой в России террористической группировки «Аль-Каида». Но парламентарий считает, что истинная цель — срыв объявленного режима прекращения огня.

Это было, очевидно, направлено на срыв режима прекращения огня и, таким образом, на уменьшение «доминанты» России и Турции. США всегда были недовольны тем, что кто-то кроме них влияет на ситуацию в стране, — цитирует ТАСС председателя думского комитета.

Ранее News.ru писал, что Вашингтон 31 августа нанёс удар по позиции запрещённой в России террористической группировки «Аль-Каида» в районе сирийского города Идлиб.

В Минобороны России сообщили, что американская атака привела к многочисленным человеческим потерям среди местного населения и разрушениям.