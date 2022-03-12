Слуцкий сообщил о прогрессе в переговорах между Россией и Украиной

Прогресс в переговорах между Россией и Украиной в ближайшее время может перерасти в единую позицию обеих делегаций, заявил телеканалу RT член российской делегации и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, сейчас стороны существенно продвинулись по сравнению с началом переговорного процесса.

По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания, — отметил политик.

Слуцкий уверен, что соглашение сторон поможет снизить напряжённость и спасёт многих людей.

Советник президента Украины Михаил Подоляк ранее сообщил о возможном посредничестве Израиля и Турции в переговорах с Россией. Он также выразил мнение, что Украина и Россия движутся к компромиссу в переговорах. Участник переговорного процесса отметил, что есть десятки предложений по прекращению огня. Кроме того, обсуждаются вопросы компенсации Киеву.

Накануне стало известно, что делегации из Москвы и Киева провели переговоры по урегулированию ситуации на Украине в видеоформате. Детали мероприятия не раскрываются.