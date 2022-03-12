Подоляк заявил о возможном посредничестве Израиля и Турции в переговорах

Советник президента Украины Михаил Подоляк сообщил о возможном посредничестве Израиля и Турции в переговорах с Россией, пишет Reuters. В агентстве уточнили, что сейчас украинская сторона занимается проработкой этого вопроса.

Когда всё будет решено, состоится встреча. Я думаю, нам не потребуется много времени, чтобы туда добраться, — сказал Подоляк.

Как заявил накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил готовность встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским. Чавушоглу отметил, что между сторонами ведутся технические переговоры в Белоруссии.

Ранее Подоляк выразил мнение, что Украина и Россия движутся к компромиссу в переговорах. Участник переговорного процесса также отметил, что есть десятки предложений по прекращению огня. Кроме того, обсуждаются вопросы компенсации Киеву.

Власти Израиля подчеркнули, что организуют переговоры Москвы и Киева, но только в том случае, если они изначально не будут обречены на провал. Условие Иерусалима объясняется тем, что неудачные переговоры лишь ухудшают ситуацию.