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Jerusalem Post: в Израиле согласились провести переговоры РФ и Украины

05:18, 13 марта 2022
Jerusalem Post: в Израиле согласились провести переговоры РФ и Украины Фото: Schoening/imagebroker.com/Global Look Press
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Израиль организует переговоры Москвы и Киева, но только в том случае, если они изначально не будут обречены на провал. Условие Иерусалима объясняется тем, что неудачные переговоры лишь ухудшают ситуацию, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на источник в местном МИД.

Мы по опыту знаем, что переговоры, у которых нет шансов, ведут к ухудшению ситуации на местах, — отметил собеседник издания.

О возможности провести встречу в Израиле 12 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Мы должны понять, действительно ли мы можем быть полезны. Если возможен прорыв, мы сделаем всё, — добавил источник Jerusalem Post.

Он уточнил, что Иерусалим «ничего не навязывает» в вопросе посредничества между Москвой и Киевом.

Ранее стало известно, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине провели делегации из Москвы и Киева, рассказал 12 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Встреча проведена в видеоформате, пояснил он. Детали переговоров не раскрываются.

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