Jerusalem Post: в Израиле согласились провести переговоры РФ и Украины

Израиль организует переговоры Москвы и Киева, но только в том случае, если они изначально не будут обречены на провал. Условие Иерусалима объясняется тем, что неудачные переговоры лишь ухудшают ситуацию, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на источник в местном МИД.

Мы по опыту знаем, что переговоры, у которых нет шансов, ведут к ухудшению ситуации на местах, — отметил собеседник издания.

О возможности провести встречу в Израиле 12 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Мы должны понять, действительно ли мы можем быть полезны. Если возможен прорыв, мы сделаем всё, — добавил источник Jerusalem Post.

Он уточнил, что Иерусалим «ничего не навязывает» в вопросе посредничества между Москвой и Киевом.

Ранее стало известно, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине провели делегации из Москвы и Киева, рассказал 12 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Встреча проведена в видеоформате, пояснил он. Детали переговоров не раскрываются.