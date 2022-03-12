В Кремле подтвердили проведение переговоров России и Украины в видеоформате

Переговоры по урегулированию ситуации на Украине провели делегации из Москвы и Киева, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Встреча проведена в видеоформате, делегацию из России по-прежнему возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Детали переговоров в Кремле не сообщили.

Да, переговоры продолжаются в видеоформате, делегацию продолжает возглавлять Владимир Мединский, — сказал Песков.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что переговоры прошли в «беловежском формате».

К настоящему времени между Россией и Украиной состоялось уже три раунда переговоров по урегулированию отношений. Встречи проходили на белорусской территории. Кроме того, российские и украинские представителей в последние дни провели серию переговоров в видеоформате.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, что готов к переговорам с Россией. По его словам, он предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету организовать встречу в Иерусалиме. Он считает, что Беннет может сыграть важную роль в урегулировании ситуации на Украине. Зеленский также добавил, что российские и украинские представители в ходе серии переговоров начали «говорить, а не бросать ультиматумы».