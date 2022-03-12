Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, что готов к переговорам с Россией, пишет РИА Новости. По его словам, он предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету организовать встречу в Иерусалиме.

Говорили с Беннетом, и я говорил, что сегодня не правильно (проведение. — NEWS.ru) встреч в РФ, Белоруссии. Я не говорю о технических встречах, я о встречах лидеров. Считаю ли я, что Израиль может быть такой землёй, и Иерусалим? Я считаю, да. И я ему это сказал, — заявил украинский лидер.

По его мнению, Беннет может сыграть важную роль в урегулировании ситуации на Украине. Зеленский также добавил, что российские и украинские представители в ходе серии переговоров начали «говорить, а не бросать ультиматумы».

К настоящему времени между Россией и Украиной состоялось уже три раунда переговоров по урегулированию отношений.

Ранее появилась информация, что премьер-министр Израиля в прошедшем во вторник телефонном разговоре с Владимиром Зеленским предложил ему принять предложение президента России по прекращению боевых действий. Как сообщил чиновник с украинской стороны, в администрации Зеленского такое предложение было воспринято негативно. Позднее Израиль опроверг это сообщение.

5 марта Беннет прилетел в Россию, где провёл в Москве встречу с президентом России. Во время встречи Путин и Беннет обсудили тему украинского кризиса. Политики также рассмотрели разные аспекты сложившейся ситуации в контексте действий России по защите Донбасса. Рабочий визит Беннета стал неожиданным, ранее он провёл с Путиным телефонные переговоры. Израильский премьер предложил выступить в роли посредника между Украиной и Россией.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.