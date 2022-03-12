Подоляк сообщил о движении к компромиссу в переговорах Москвы и Киева

Украина и Россия движутся к компромиссу в переговорах, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Участник переговорного процесса также отметил, что есть десятки предложений по прекращению огня, пишет газета «Коммерсант». Кроме того, обсуждаются вопросы компенсации Киеву.

У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле, — сказал он.

Подоляк подчеркнул, что Россия уже «гораздо более адекватно» смотрит на конфликт. Но, по его словам, требуется ещё некоторое время, чтобы руководство РФ «в целом на 100% понимало ту ситуацию, в которую попала именно Россия, а не Украина».

Он также сообщил, что пока стороны обсуждают разные планы, в которых, в частности, рассматриваются прекращение огня и вывод войск. По словам помощника президента, таких предложений «там десяток» и они станут главной повесткой предстоящих переговоров.

Сейчас это всё находится в условных рабочих группах, в юридических форматах обсуждается, как могут выглядеть итоговые документы, ведь надо будет их потом парафировать, подписывать и так далее. Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча — четвёртый раунд переговоров, — пояснил Подоляк.

При этом он не исключил, что они могут начаться уже «завтра-послезавтра».

Советник не стал упоминать о конкретных договорённостях, так как делегации условились не раскрывать содержание переговоров до того момента, пока не будут согласованы все ключевые позиции. Однако он отметил, что в договоре, который будет «многокомпонентным», будут включены в первую очередь пункты о прекращении военных действий и «процедура по временным параметрам выхода российских войск с территории Украины».

И тут возвращаемся к ключевому моменту, вокруг которого всё и строится, — гарантии безопасности Украине, чтобы подобные ситуации не повторялись, — рассказал он.

Так же, по словам Подоляка, Украина ожидает возмещения ущерба с чётким указанием компенсаторных механизмов: «за счёт чего и за счёт какого бюджета всё это будет восстанавливаться».

Россия отвергает обвинения в поражении объектов гражданской инфраструктуры: в Минобороны утверждают, что целями выбираются только военные объекты. Украинская сторона настаивает на обратном.

Ранее стало известно, что Израиль организует переговоры Москвы и Киева, но только в том случае, если они изначально не будут обречены на провал. Условие Иерусалима объясняется тем, что неудачные переговоры лишь ухудшают ситуацию.