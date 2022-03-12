В МИД Турции заявили, что Путин не против встретиться с Зеленским

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что не против встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передаёт РИА Новости. Он отметил, что между сторонами ведутся технические переговоры в Белоруссии.

В принципе, Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи. <...> Украинская сторона готова. Между сторонами ведутся технические переговоры в Белоруссии. С другой стороны, есть и старания других каналов, которые мы тоже поддерживаем, — сказал Чавушоглу на пресс-конференции.

10 марта в Анталье состоялась встреча глав МИД России, Украины и Турции — Сергея Лаврова, Дмитрия Кулебы и Мевлюта Чавушоглу. В ходе неё Лавров обсудил с украинским коллегой Кулебой возможность встречи президентов двух стран — Владимира Путина и Владимира Зеленского. Глава МИД РФ отметил, что российская сторона готова к такому контакту, но он должен иметь конкретный результат.

Кулеба, в свою очередь, сообщил, что на встрече в Анталье сторонам не удалось прийти к соглашению по режиму прекращения огня. Он подчеркнул, что переговоры были сложными.