Слуцкий раскритиковал украинские власти за бойкот встречи Совбеза ООН

https://static.news.ru/photo/854cf3b6-34b2-11eb-8f62-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что считает заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о бойкоте встречи Совета Безопасности ООН попыткой скрыть зверства украинских националистов и способом закамуфлировать отказ от выполнения обязательств.

Громкие заявления о бойкоте встречи в Совбезе по формуле Арриа с представителями республик Донбасса достаточно резко контрастируют с аплодисментами украинской делегации при проведении в сентябре в СБ ООН переговоров в аналогичном формате со Светланой Тихановской, которую Украина поддерживает по указке своих западных кураторов, — подчеркнул политик.

Российский парламентарий отметил, что Киев отказывается от диалога и тем самым поддерживает продолжение вооружённого конфликта в Донбассе. Слуцкий напомнил, что Украина настаивает на новой встрече «нормандской четвёрки» как на единственной возможности урегулировать конфликт. При этом украинская сторона не выполнила большинство условий соглашения, заключённого в Париже 9 декабря 2019 года.

Надеюсь, что встреча в Совете Безопасности ООН по ситуации на Украине с участием представителей ЛНР и ДНР пройдёт сегодня в конструктивном ключе и позволит прояснить дополнительные важные аспекты для внутриукраинского урегулирования, — заключил Слуцкий.

Как писал NEWS.ru, Кулеба пообещал, что к украинскому бойкоту встречи Совбеза с участием представителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик присоединятся США, Великобритания, Франция, Германия, Бельгия и Эстония.