Слуцкий призвал парламент Латвии отказаться от запрета георгиевской ленты

https://static.news.ru/photo/c8bd07d0-0893-11eb-ba4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейм Латвии готовится принять во втором и третьем чтениях законопроект о запрете георгиевской ленты. В российском парламенте решительно осуждают подобный шаг, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, в балтийской республике на законодательном уровне проводится планомерная политика по стиранию общей исторической памяти и принижению роли советского солдата в разгроме фашизма. Георгиевская лента является для многих государств символом победы во Второй мировой войне. Запрещая её, латвийские законодатели занимаются глумлением над героями и ветеранами войны, в том числе и своими предками.

Я обращаюсь ко всем здравым силам в сейме с призывом не допустить окончательного принятия кощунственного запрета георгиевской ленточки. Для миллионов людей по всему миру она была и остаётся символом памяти, связи поколений, воинской славы и мужества, — заявил Слуцкий.

Ранее NEWS.ru писал, что намерение Латвии запретить использование георгиевской ленты прокомментировали в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала данный шаг сведением счётов в Россией.