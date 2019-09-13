https://static.news.ru/photo/588d5268-d625-11e9-b6d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что призыв президента Украины Владимира Зеленского о продлении санкций в отношении России не будет способствовать запуску мирного процесса в Донбассе.

Залогом прекращения войны на юго-востоке Украины является выполнение Минских соглашений, прежде всего со стороны Киева: отвод тяжёлых вооружений, принятие законов об особом статусе ДНР и ЛНР, проведение амнистии, прекращение экономической блокады. Это тот минимум, который необходим для запуска мирного процесса. И санкции точно в этот список никак не входят, — рассказал News.ru парламентарий.

Он подчеркнул, что Россия не является участником конфликта в Донбассе, как и стороной выполнения Минских соглашений.

Чем быстрее новые власти в Киеве прекратят использовать антироссийскую карту для получения очередных западных кредитов и начнут налаживать диалог с ДНР и ЛНР, тем скорее на Украину придёт долгожданный мир, — заключил Слуцкий.

Ранее News.ru писал, что Зеленский, выступая на форуме «Ялтинская европейская стратегия», призвал Запад сохранить санкции в отношении России.

Заявление политика осудили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такие меры не принесут ничего хорошего.