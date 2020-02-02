https://static.news.ru/photo/6586bde4-45bd-11ea-b614-fa163e074e61_660.jpg Вероника Скворцова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова назвала двукратное снижение алкоголизации России своей главной заслугой в качестве главы Минздрава.

Мы смогли практически в два раза снизить потребление алкоголя, и почти на треть [произошло] снижение табакокурения, — заявила Скворцова в эфире «России 1».

По словам Скворцовой, министерству под её руководством не удалось только то, «на что не было ресурсов». Она возглавляла Минздрав с 2012 года.

Как писал NEWS.ru, Скворцова покинула правительство после отставки кабинета министров Дмитрия Медведева. Новый премьер Михаил Мишустин назначил чиновницу главой Федерального медико-биологического агентства.