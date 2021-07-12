Системный поход: с чем парламентские партии идут в Госдуму

По данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, на выборы в депутаты Госдумы выдвинуто более пяти тысяч кандидатов, подавляющее большинство из них представляет 11 партий и только 175 — самовыдвиженцы. Судя по соцопросам, в следующий созыв попадают всё те же четыре политсилы — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Несмотря на различия в риторике и статус по отношению к властям, их политические программы зачастую переплетаются. NEWS.ru выяснил, с каким багажом основные политические силы РФ подходят к предстоящей гонке за креслами нижней палаты.

Новые лица «Единой России»

Очевидно, что в предвыборных мероприятиях партии власти будут участвовать лидеры их федерального списка — глава Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров, а также включённые в шорт-лист парламентской гонки по поручению президента Владимира Путина главврач московской горбольницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

По информации РБК, единороссы подготовили план предвыборных мероприятий с участниками первой пятёрки списка. Они будут встречаться с избирателями в регионах, участвовать в различных форумах и августовском предвыборном съезде. Также образы Лаврова, Шойгу, Проценко, Шмелёвой и Кузнецовой будут использоваться на партийной агитпродукции. План запустят после того, как ЦИК зарегистрирует список партийных кандидатов.

Наблюдатели не исключают, что партия власти будет улучшать свой имидж использованием в шорт-листе федерального списка новых лиц, менее связанных с негативным бэкграундом, чем привычная партийная бюрократия и чиновничество. По последним опросам, на фоне пандемии и инфляции рейтинг «Единой России» упал ниже 30% (по данным ВЦИОМа, в начале июля он составлял 28,7% против 30,5% в середине июня).

В близких к Кремлю Telegram-каналах утверждают , что ЕР «переходит в решительное наступление на фоне общей коллективной пассивности думской оппозиции». Так, в региональные штабы якобы спущены требования удвоить явку относительно уровня выборов 2020 года, от местных активистов просят «использовать все доступные ресурсы» для мобилизации населения. Партия якобы имеет все шансы сохранить и даже увеличить своё присутствие в Госдуме.

Недавно в СМИ появились слухи о том, что в Кремле якобы обсуждают возможность переноса выборов в Госдуму с сентября на конец 2021 года или на весну 2022-го. По некоторым данным, это связано с третьей волной коронавируса и региональными пандемическими ограничениями, которые не способствуют укреплению рейтинга партии власти. Но Элла Памфилова опровергла эти сведения.

КПРФ, сателлиты и спойлеры

Федеральный список партии, помимо бессменного лидера КПРФ Геннадия Зюганова, возглавили космонавт Светлана Савицкая и гендиректор ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павел Грудинин, который в 2018 году участвовал в президентских выборах. Кандидатура последнего давно была мишенью властей и афиллированных с ними структур, как и молодой партиец Николай Бондаренко, который должен был выдвигаться одномандатником против спикера Госдумы Вячеслава Володина. Однако, по всей видимости, сторонники Зюганова достигли договорённостей о перемещении своего слишком радикального и одновременно популярного активиста-блогера на другой округ, мотивируя это тем, что так Бондаренко будет легче получить мандат, нежели в схватке с административно мощным конкурентом.

Партия Геннадия Зюганова, как ожидается, может стать главной оппозиционной силой на выборах. В нынешних условиях она способна как перетянуть на себя и определённую долю относительно лояльного электората, уставшего от «Единой России», и занять часть политической ниши несистемной фронды, с которой активисты компартии давно сотрудничают на местах, невзирая на окрики про «оранжевую угрозу» из центра. Об этом отчасти свидетельствует и немного подросший за последнее время рейтинг организации, несмотря на раздирающие её внутрифракционные и аппаратные противоречия. По последним данным ВЦИОМа, рейтинг КПРФ вырос до 14%.

Геннадий Зюганов Сергей Булкин/NEWS.ru

Судя по всему, наиболее ожесточённой борьба с участием компартии будет в Москве, где позиции кандидатов от партии власти или поддерживаемых чиновниками «самовыдвиженцев» одни из самых слабых по стране. Там, например, активизировалась партия «Коммунисты России» Максима Сурайкина, которую не первый год обвиняют в «спойлерстве» против КПРФ и работе на Кремль.

Так, в семи из 15 округов в Москве «КомРосы» выставили кандидатов с именами и фамилиями, схожими с таковыми у кандидатов от компартии (Виталий Петров против Василия Петрова, Алексей Волков против Николая Волкова). Против Сергея Курганского от КПРФ выдвинулся Юрий Курганов, против Ивана Ульянченко — Илья Ульянов, против Анастасии Удальцовой — Анна Удалова, против Михаила Таранцова — Леонид Таращанский. Также сторонники Сурайкина выставили в Москве и полного тёзку лидера московского горкома КПРФ Валерия Рашкина, однако они будут баллотироваться по разным округам. Серьёзные претензии вызвало выдвижение от «Коммунистов России» экс-депутата Госдумы Дарьи Митиной против идущего на выборы от КПРФ беспартийного кандидата, профсоюзного активиста и учёного Михаила Лобанова, которого поддержали не только в компартии, но и представители леворадикальных организаций разного толка, а также в социальных движениях.

Ещё одна организация, которая потенциально может раздробить «коммунистический» электорат, — «постмодернистская» Российская партия свободы и справедливости (РПСС), бывшая Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС). Некогда она была создана структурами экс-кандидата в президенты Андрея Богданова, одно время руководил этой партией близкий к «Единой России» политтехнолог и чиновник Юрий Морозов. После ребрендинга эту структуру возглавил околокремлёвский медиаменеджер и экс-депутат Госдумы от «Единой России» Константин Рыков. А из политического небытия КПСС-РПСС вынырнула после того, как с ней связал свою деятельность популярный телеведущий Максим Шевченко. Помимо него в федеральный список этой организации также вошли исключённая из КПРФ депутат Мосгордумы Елена Шувалова, предприниматель Дмитрий Потапенко, член СПЧ Иван Засурский, депутат заксобрания из Хабаровска Максим Кукушкин и другие.

По утверждению представителей РПСС, она не позиционирует себя как левая партия, но готова сотрудничать с оппозиционерами как на этом фланге, так и на либеральном. Однако, как и «Коммунисты России», вряд ли эта структура сможет образовать фракцию в VIII созыве Госдумы.

Справедливые, патриотичные и либеральные

Также позиционирующая себя левой «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) выдвинула во главе своего федерального списка лидера Сергея Миронова и сопредседателей Захара Прилепина и Геннадия Семигина — бывших руководителей объединившихся под знамёнами эсеров партий «За правду» и «Патриоты России». Кроме этого, в парламентский шорт-лист включён сенатор Александр Бабаков, которого считают одним из «кошельков» партии.

Сергей Миронов Сергей Булкин/NEWS.ru

Программа партии довольно близка к тезисам КПРФ (снижение пенсионного возраста, возврат индексации пенсий работающих пенсионеров, увеличение МРОТ и снижение НДС, а также введение базового дохода для малоимущих), однако представляет собой гораздо более пёстрый конгломерат от левых оппозиционеров вроде депутата Госдумы Олега Шеина до постнацболов-имперцев во главе с Прилепиным и правых либералов вроде экс-лидера СПС, либерала Бориса Надеждина. Против попадания последнего в предвыборный список, кстати, выступал Прилепин, но это, кажется, не повлияло на окончательное решение руководства партии по данному вопросу.

Недавно в СРЗП предлагали КПРФ подписать меморандум для создания коалиции, однако не у всех сторонников Зюганова эта идея нашла поддержку, хотя Сергей Миронов не исключил, что после выборов в партии намерены вернуться к этому.

СРЗП рассчитывает получить второе место, однако наблюдатели в этом сомневаются. По мнению политолога Ильи Гращенкова, у «Справедливой России» устойчивый рейтинг на уровне 8–10% в Якутии, Новгородской, Челябинской, Астраханской и Архангельской областях, в Дагестане и Петербурге (в июле, по данным ВЦИОМа, за эту партию были готовы проголосовать 7,2% россиян). Он считает, что СРЗП всегда была партией «второго выбора», за неё было готово проголосовать абсолютное большинство избирателей, если бы их партии (ЕР, КПРФ или ЛДПР) были бы сняты с выборов. Помимо «социалистического ядра» в сторону эсеров дрейфовали врачи, учителя, работники культуры и те, кто разочаровался в партии власти, но не поддерживает КПРФ или «Яблоко». Однако слияние с патриотическими проектами Прилепина и Семигина грозит партии оттоком этого электората из-за «разворота „вправо“, на позиции ультрас».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Эта же тенденция может сказаться на закате звезды старейшей партии российского политического мейнстрима — ЛДПР, которая подходит к очередным выборам не в самом лучшем виде. На фоне явно стареющего лидера Владимира Жириновского (на чьём реноме и держится рейтинг ЛДПР) из партии в частности и из политики вообще уходит сын «вождя» Игорь Лебедев, которого прочили в преемники. Однако, по последним социологическим замерам ВЦИОМа, электоральный рейтинг партии продолжает оставаться на третьем месте после «Единой России» и КПРФ и составляет по состоянию на начало июля 10,9%.

В центральный партсписок на выборы в Госдуму, утверждённый съездом ЛДПР, вошли парламентарии Владимир Жириновский, Леонид Слуцкий, Сергей Каргинов, Ярослав Нилов, Василий Власов, Андрей Луговой, Дмитрий Свищёв и Валерий Селезнёв, а также губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

Программа партии основана на имперстве и национализме, однако, по мнению политтехнологов, электорат устал от этого набора ценностей, что может привести к сужению социальной базы партии. К тому же часть общества считает жириновцев «псевдооппозицией», которая играет на площадке ЕР.

Одной из тенденций предстоящих выборов, по некоторым сведениям, может быть переход оппозиционных глав регионов в Госдуму следующего созыва. Как писал «Коммерсант» со ссылкой на некий источник в Кремле, такая участь якобы уготована губернатору Владимирской области либерал-демократу Владимиру Сипягину, а также руководителю Хакасии Валентину Коновалову и главе Орловской области Андрею Клычкову, которые вошли в предвыборные списки КПРФ.