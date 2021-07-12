Системный поход: с чем парламентские партии идут в Госдуму

По данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, на выборы в депутаты Госдумы выдвинуто более пяти тысяч кандидатов, подавляющее большинство из них представляет 11 партий и только 175 — самовыдвиженцы. Судя по соцопросам, в следующий созыв попадают всё те же четыре политсилы — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Несмотря на различия в риторике и статус по отношению к властям, их политические программы зачастую переплетаются. NEWS.ru выяснил, с каким багажом основные политические силы РФ подходят к предстоящей гонке за креслами нижней палаты.
Новые лица «Единой России»
Очевидно, что в предвыборных мероприятиях партии власти будут участвовать лидеры их федерального списка — глава Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров, а также включённые в шорт-лист парламентской гонки по поручению президента Владимира Путина главврач московской горбольницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
По информации РБК, единороссы
Наблюдатели не исключают, что партия власти будет улучшать свой имидж использованием в шорт-листе федерального списка новых лиц, менее связанных с негативным бэкграундом, чем привычная партийная бюрократия и чиновничество. По последним опросам, на фоне пандемии и инфляции рейтинг «Единой России»
В близких к Кремлю Telegram-каналах
Недавно в СМИ
КПРФ, сателлиты и спойлеры
Федеральный список партии, помимо бессменного лидера КПРФ Геннадия Зюганова, возглавили космонавт Светлана Савицкая и гендиректор ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павел Грудинин, который в 2018 году участвовал в президентских выборах. Кандидатура последнего давно была мишенью властей и афиллированных с ними структур, как и молодой партиец Николай Бондаренко, который должен был выдвигаться одномандатником против спикера Госдумы Вячеслава Володина. Однако, по всей видимости, сторонники Зюганова достигли договорённостей о перемещении своего слишком радикального и одновременно популярного активиста-блогера на другой округ, мотивируя это тем, что так Бондаренко будет легче получить мандат, нежели в схватке с административно мощным конкурентом.
Партия Геннадия Зюганова, как ожидается, может стать главной оппозиционной силой на выборах. В нынешних условиях она способна как перетянуть на себя и определённую долю относительно лояльного электората, уставшего от «Единой России», и занять часть политической ниши несистемной фронды, с которой активисты компартии давно сотрудничают на местах, невзирая на окрики про «оранжевую угрозу» из центра. Об этом отчасти свидетельствует и немного подросший за последнее время рейтинг организации, несмотря на раздирающие её внутрифракционные и аппаратные противоречия. По последним данным ВЦИОМа, рейтинг КПРФ
Судя по всему, наиболее ожесточённой борьба с участием компартии будет в Москве, где позиции кандидатов от партии власти или поддерживаемых чиновниками «самовыдвиженцев» одни из самых слабых по стране. Там, например, активизировалась партия «Коммунисты России» Максима Сурайкина, которую не первый год
Так, в семи из 15 округов в Москве «КомРосы»
Ещё одна организация, которая потенциально может раздробить «коммунистический» электорат, — «постмодернистская» Российская партия свободы и справедливости (РПСС), бывшая Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС). Некогда она была создана структурами экс-кандидата в президенты Андрея Богданова, одно время руководил этой партией близкий к «Единой России» политтехнолог и чиновник Юрий Морозов. После ребрендинга эту структуру возглавил околокремлёвский медиаменеджер и экс-депутат Госдумы от «Единой России» Константин Рыков. А из политического небытия КПСС-РПСС вынырнула после того, как с ней связал свою деятельность популярный телеведущий Максим Шевченко. Помимо него в федеральный список этой организации также вошли исключённая из КПРФ депутат Мосгордумы Елена Шувалова, предприниматель Дмитрий Потапенко, член СПЧ Иван Засурский, депутат заксобрания из Хабаровска Максим Кукушкин и другие.
По утверждению представителей РПСС, она не позиционирует себя как левая партия, но готова сотрудничать с оппозиционерами как на этом фланге, так и на либеральном. Однако, как и «Коммунисты России», вряд ли эта структура сможет образовать фракцию в VIII созыве Госдумы.
Справедливые, патриотичные и либеральные
Также позиционирующая себя левой «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) выдвинула во главе своего федерального списка лидера Сергея Миронова и сопредседателей Захара Прилепина и Геннадия Семигина — бывших руководителей объединившихся под знамёнами эсеров партий «За правду» и «Патриоты России». Кроме этого, в парламентский шорт-лист включён сенатор Александр Бабаков, которого
Программа партии довольно близка к тезисам КПРФ (снижение пенсионного возраста, возврат индексации пенсий работающих пенсионеров, увеличение МРОТ и снижение НДС, а также введение базового дохода для малоимущих), однако представляет собой гораздо более пёстрый конгломерат от левых оппозиционеров вроде депутата Госдумы Олега Шеина до постнацболов-имперцев во главе с Прилепиным и правых либералов вроде экс-лидера СПС, либерала Бориса Надеждина. Против попадания последнего в предвыборный список, кстати,
Недавно в СРЗП предлагали КПРФ подписать меморандум для создания коалиции, однако не у всех сторонников Зюганова эта идея нашла поддержку, хотя Сергей Миронов не исключил, что после выборов в партии намерены вернуться к этому.
СРЗП
Эта же тенденция может сказаться на закате звезды старейшей партии российского политического мейнстрима — ЛДПР, которая подходит к очередным выборам не в самом лучшем виде. На фоне явно стареющего лидера Владимира Жириновского (на чьём реноме и держится рейтинг ЛДПР) из партии в частности и из политики вообще уходит сын «вождя» Игорь Лебедев, которого прочили в преемники. Однако, по последним социологическим замерам ВЦИОМа, электоральный рейтинг партии продолжает оставаться на третьем месте после «Единой России» и КПРФ и составляет по состоянию на начало июля 10,9%.
В центральный партсписок на выборы в Госдуму, утверждённый съездом ЛДПР, вошли парламентарии Владимир Жириновский, Леонид Слуцкий, Сергей Каргинов, Ярослав Нилов, Василий Власов, Андрей Луговой, Дмитрий Свищёв и Валерий Селезнёв, а также губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.
Программа партии основана на имперстве и национализме, однако, по мнению политтехнологов, электорат
Одной из тенденций предстоящих выборов, по некоторым сведениям, может быть переход оппозиционных глав регионов в Госдуму следующего созыва. Как
В ЛДПР