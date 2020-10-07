Системной оппозиции гарантировали статус-кво

Результаты недавнего опроса Левада-Центра показали, что партии в России пользуются наименьшей степенью доверия (всего 22%), уступая даже отнюдь не боевым нашим профсоюзам. Между тем при всех условностях и болезнях роста ещё не устоявшейся демократии оппозиционные партии, в первую очередь системные, составляют важный компонент государственного устройства и гарантии общей стабильности. Но такое падение рейтинга доверия бьёт по ним особенно. Неудивительно поэтому, что в самом начале встречи с лидерами парламентских фракций Владимир Путин подчеркнул, что его собеседники имеют большой авторитет и представляют интересы миллионов людей.
Между тем в последнее время фиксируются проблемы официальной оппозиции, сверхзадачами которой остаются удержание оппозиционных настроений от дальнейшей радикализации и разумная структуризация протеста. Проблема заключается в том, что те же коммунисты, как отмечают наблюдатели, всё сильнее погружаются во внутренний кризис: стареющая верхушка разочаровывает партийные низы своей борьбой за сохранение собственных позиций и власти и тем самым постепенно утрачивает влияние на низовые структуры. На местах позиции коммунистических ячеек выглядят всё более радикальными по сравнении с зюгановцами. И в такой ситуации, утрачивая влияние на своих же членов и ядерный электорат, партия теряет и свою субъектность, свою ценность в глазах Кремля.
Плюс обе ведущие оппозиционные партии — КПРФ И ЛДПР — втянуты в уголовные дела своих видных членов. Более того, считается, что и Сергей Фургал, и клан Левченко служили ещё партийными «кошельками». Раздираемые внутренними противоречиями проверенные оппозиционеры готовы были жаловаться президенту и на неправильный, по их мнению, подход, демонстрируемый управлением внутренней политики кремлёвской администрации, которая взяла курс на «смену воды в аквариуме»: административно поддержанный запуск на политическую арену новых партий разной направленности, призванный ещё больше ослабить парламентских «старцев».
Потому и слова президента о том, что партии должны совместно поддерживать основные направления и цели развития, несмотря на внешнюю доброжелательность, звучат для оппозиции весьма серьёзным предупреждением. Да, им пока гарантируют твёрдое место на политическом Олимпе, но при условии «правильного поведения».
Иными словами, штатные оппозиционеры прекрасно отдают себе отчёт в том, что в случае их антивластной активизации Кремль применит «кнут» административной поддержки новых партий и лиц в политике, на которые в нашем застоявшемся обществе огромный спрос. А раз так, то классической оппозиции во главе с лидерами, которые находятся в опасном возрасте из-за распространения COVID-19, в оставшееся до выборов время необходимо решить задачу о квадратуре круга: демонстрировать свою оппозиционность, не выходя за рамки тонких соглашений с президентской администрацией. Фактически сняв вопрос о досрочном роспуске Госдумы, Кремль дал им время на работу над ошибками.
Не исключено, что Зюганову с Жириновским придётся, как считают некоторые аналитики, умерить свои амбиции в одномандатных округах, на успех в которых в «Единой России» делают ставку ради сохранения устойчивого парламентского большинства.
Однако, как мы видим, и в кремлёвской администрации нет единства, поскольку ряд теоретиков в области внутренней политики, дескать, уверены, что потенциал таких партий далеко не исчерпан. А потому с ними всё равно надо работать. В целом же оппозиция получила гарантию отказа от досрочного роспуска Госдумы (не время сейчас затевать новые кампании) и сохранения единого дня голосования в сентябре. У Зюганова и Жириновского есть время для работы над ошибками.
Впрочем, формат видеосвязи свидетельствует о некоторой отстранённости президента. Тем более что при таком способе общения завзятые оппозиционеры не получают времени для пусть недолгой, но личной аудиенции, в ходе которой они обычно спешили решить какие-то личные вопросы. Но с другой стороны, Сергей Собянин вообще настоятельно рекомендовал согражданам старше шестидесяти пяти лет не покидать свои жилища.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен