Системной оппозиции гарантировали статус-кво

Результаты недавнего опроса Левада-Центра показали, что партии в России пользуются наименьшей степенью доверия (всего 22%), уступая даже отнюдь не боевым нашим профсоюзам. Между тем при всех условностях и болезнях роста ещё не устоявшейся демократии оппозиционные партии, в первую очередь системные, составляют важный компонент государственного устройства и гарантии общей стабильности. Но такое падение рейтинга доверия бьёт по ним особенно. Неудивительно поэтому, что в самом начале встречи с лидерами парламентских фракций Владимир Путин подчеркнул, что его собеседники имеют большой авторитет и представляют интересы миллионов людей.

Между тем в последнее время фиксируются проблемы официальной оппозиции, сверхзадачами которой остаются удержание оппозиционных настроений от дальнейшей радикализации и разумная структуризация протеста. Проблема заключается в том, что те же коммунисты, как отмечают наблюдатели, всё сильнее погружаются во внутренний кризис: стареющая верхушка разочаровывает партийные низы своей борьбой за сохранение собственных позиций и власти и тем самым постепенно утрачивает влияние на низовые структуры. На местах позиции коммунистических ячеек выглядят всё более радикальными по сравнении с зюгановцами. И в такой ситуации, утрачивая влияние на своих же членов и ядерный электорат, партия теряет и свою субъектность, свою ценность в глазах Кремля.

Плюс обе ведущие оппозиционные партии — КПРФ И ЛДПР — втянуты в уголовные дела своих видных членов. Более того, считается, что и Сергей Фургал, и клан Левченко служили ещё партийными «кошельками». Раздираемые внутренними противоречиями проверенные оппозиционеры готовы были жаловаться президенту и на неправильный, по их мнению, подход, демонстрируемый управлением внутренней политики кремлёвской администрации, которая взяла курс на «смену воды в аквариуме»: административно поддержанный запуск на политическую арену новых партий разной направленности, призванный ещё больше ослабить парламентских «старцев».

Потому и слова президента о том, что партии должны совместно поддерживать основные направления и цели развития, несмотря на внешнюю доброжелательность, звучат для оппозиции весьма серьёзным предупреждением. Да, им пока гарантируют твёрдое место на политическом Олимпе, но при условии «правильного поведения».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иными словами, штатные оппозиционеры прекрасно отдают себе отчёт в том, что в случае их антивластной активизации Кремль применит «кнут» административной поддержки новых партий и лиц в политике, на которые в нашем застоявшемся обществе огромный спрос. А раз так, то классической оппозиции во главе с лидерами, которые находятся в опасном возрасте из-за распространения COVID-19, в оставшееся до выборов время необходимо решить задачу о квадратуре круга: демонстрировать свою оппозиционность, не выходя за рамки тонких соглашений с президентской администрацией. Фактически сняв вопрос о досрочном роспуске Госдумы, Кремль дал им время на работу над ошибками.

Не исключено, что Зюганову с Жириновским придётся, как считают некоторые аналитики, умерить свои амбиции в одномандатных округах, на успех в которых в «Единой России» делают ставку ради сохранения устойчивого парламентского большинства.

Однако, как мы видим, и в кремлёвской администрации нет единства, поскольку ряд теоретиков в области внутренней политики, дескать, уверены, что потенциал таких партий далеко не исчерпан. А потому с ними всё равно надо работать. В целом же оппозиция получила гарантию отказа от досрочного роспуска Госдумы (не время сейчас затевать новые кампании) и сохранения единого дня голосования в сентябре. У Зюганова и Жириновского есть время для работы над ошибками.

Впрочем, формат видеосвязи свидетельствует о некоторой отстранённости президента. Тем более что при таком способе общения завзятые оппозиционеры не получают времени для пусть недолгой, но личной аудиенции, в ходе которой они обычно спешили решить какие-то личные вопросы. Но с другой стороны, Сергей Собянин вообще настоятельно рекомендовал согражданам старше шестидесяти пяти лет не покидать свои жилища.