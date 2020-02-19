https://static.news.ru/photo/01ee0620-587d-11ea-af37-fa163e074e61_660.jpgСергей ШнуровФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Музыкант Сергей Шнуров посвятил матерный пост возможному переименованию «Единой России» и её слиянию с Общероссийским народным фронтом. По его словам, ребрендинг не принесёт никаких изменений. При этом он признал, что партию власти в любом случае ждёт «триумф».
Из колхозников пытались сделать денди...// Толку? К бабке не ходи// Сколько раз ты этих не ребренди, // Будет результат всегда один, — написал он в своём Instagram.
Он подчеркнул, что партия «мучает народ» политической определённостью, и предложил отправить депутатов на Мальдивы, передаёт sm-news.ru.
Ранее в «Единой России» отреагировали на сообщения о планах переименовать партию и объединиться с Общероссийским народным фронтом. Как заявил замсекретаря генсовета правящей в РФ партии Сергей Перминов, пока такие вопросы руководством не обсуждались, писал NEWS.ru.