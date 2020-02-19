Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила с критикой звёзд, решивших пойти в политику. Ранее о намерении баллотироваться в депутаты заявил лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. По словам Поклонской, если так пойдёт дальше, то «Голубой огонёк» в ближайшем будущем придётся снимать в Госдуме.

Ждём партию Насти Ивлеевой? Увидим противостояние парламентских блоков Элджея и Федука? Полюбуемся на оппозиционную коалицию Алёны Водонаевой? — приводит её слова телеканал «Царьград». По её словам, артистам не стоит вмешиваться...