Сергей Собянин опять востребован

Думаю, все хорошо помнят активность столичного градоначальника в первые недели пандемийной лихорадки, которая распространялась не только на медицину и экономику, но непосредственно на политику. Поскольку стала экзаменом для правительства и многих губернаторов на готовность самостоятельно и оперативно принимать нужные решения в критической ситуации с непредсказуемыми последствиями. Вот тогда Сергей Собянин, не дожидаясь ценных указаний от поражённого COVID-19 премьер-министра, воспользовался своим статусом главы специальной комиссии при Госсовете и первым изложил «кодекс» борьбы с распространением коронавируса.

Кстати, и материальные меры по поддержке бизнеса в Москве были приняты раньше, чем на федеральном уровне. Тогда в областях и республиках без комплексов признавали, что шли по методике, уже апробированной в Москве. Пусть и с некоторыми отклонениями. Некоторые регионы, к примеру, вводили коды для приезжающих в область, а не для своих жителей для внутренних перемещений.

И вот теперь мы сталкиваемся то ли со второй волной наступления коронавируса, то ли с хвостом ещё первой. Суть ситуации от лингвистических нюансов не меняется. Вот только, видимо, не случайно на недавнем заседании расширенного президиума Госсовета сразу после вступительного слова Владимира Путина к микрофону на удалёнке подошёл первым именно Сергей Семёнович. Ведь и президент в своём выступлении не зря акцентировал внимание присутствующих на сложности нового пандемийного обострения, когда и новый локдаун нежелателен, но и вызвать кризис переполнения стационаров совершенно недопустимо.

Владимир Путин и Сергей Собянин kremlin.ru

Вот вновь Сергей Собянин вспоминает о своей госсоветовской комиссии и проводит фактически установочное показательное совещание с коллегами-губернаторами. Советуются региональные начальники в стиле эпохи — по видеосвязи, без отвлечения от ежедневных задач, осложнённых происками коронавируса. Цель одна: как вновь пройти между новыми Сциллой и Харибдой — пандемией и сохранением экономики.

Между тем трудно припомнить подобный прецедент, когда просто губернатор, пусть и руководящий столицей, на которую приходится двадцать процентов ВВП страны, наставлял бы коллег, что сами себе на уме. Однако Сергей Собянин вновь выступает как бы методистом и координатором в одном лице. Спустя полгода он вновь солирует в важнейшей сфере, которая, будем откровенны, напрямую уже затрагивает основы государственной безопасности.

Конечно, Москва — это не только столица с передовой научной и технологической базой. Москва обладает запасом разнообразных ресурсов, что не хватает многим регионам, в которых уже почти девяносто процентов коек заполнено новыми жертвами китайской заразы. И неслучайно ещё весной президент попросил Собянина, который в мае более-менее стабилизировал у себя в городе ситуацию, помочь врачами и медикаментами некоторым субъектам Федерации. И просьба, естественно, была выполнена.

Видимо, в случае чего Москва и на этот раз поделится своими возможностями с регионами. И этот аспект дополнительно оправдывает особое положение столичного градоначальника. Вот только весной много было спекуляций на тот счёт, что, мол, ревнивый Кремль не простит Собянину попытку лезть поперёк высоких батек в пандемийное пекло. Но есть, как говорится, интриги, а есть государственная целесообразность. И Госсовет, статус которого пока не оглашён и не утверждён парламентом, по-прежнему играет свою немаловажную роль. Кстати, вполне возможно, что в том законе появится и должность, например, секретаря Госсовета. Немалая по своему аппаратному влиянию.