Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на ситуацию с невыдачей виз российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
Думаю, тут комментарии излишни. Просто позор для этой державы, которая пытается изобразить из себя истину в последней инстанции. Просто позор, самый настоящий, — цитирует главу МИДа ТАСС.
Как писал News.ru ранее, ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН, которая проходит в Нью-Йорке, прокомментировали в Госдепе США. По словам его представителя, каждая заявка на выдачу въездной визы оценивается индивидуально. При этом учитывается действующее законодательство и международные обязательства Вашингтона перед ООН.