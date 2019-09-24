Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание о ракетах средней и меньшей дальности. В нём содержится предложение ввести мораторий на размещение таких вооружений в Европе и других регионах мира.

Россия уже предлагала подобные договорённости государствам НАТО, но в Альянсе не проявили заинтересованность, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа. Призываем вас поддержать наши усилия, выступив...